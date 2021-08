Officieel: dit is de Google Pixel 5a met 5G-internet en een vertrouwd design

Google heeft de Pixel 5a officieel aangekondigd. De telefoon heeft een vertrouwd Google-design en kan overweg met 5G-internet. Van specs, adviesprijs tot aan verkrijgbaarheid: dit is alles wat je moet weten over de nieuwe Pixel-telefoon.

Google kondigt Pixel 5a officieel aan

Google heeft de Pixel 5a officieel aangekondigd. Dat het toestel eraan zat te komen was al langer bekend. Een paar maanden geleden bevestigde Google indirect de komst door geruchten over het schrappen van de Pixel 5a de kop in te drukken.

De smartphone beschikt over dezelfde midrange Snapdragon 765G-chip als de Pixel 4a. Hiermee is de Pixel 5a minder snel dan de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die Google’s eigen Tensor-chip aan boord hebben. Dat was ook wel te verwachten voor een prijs van ongeveer 400 euro.

Ook qua ontwerp is de Pixel 5a ongeveer gelijk gebleven aan zijn voorganger. Aan de achterzijde is een vingerafdrukscanner te vinden. In de linker-bovenhoek van het scherm bevindt zich een gaatje voor de selfiecamera.

Het 6,34 inch-scherm van de Pixel 5a heeft helaas nog steeds een ververssnelheid van 60 Herz. We hadden op z’n minst gehoopt op een ververssnelheid van 90 Herz, maar helaas. Wel is het scherm een stukje gegroeid ten opzichte van zijn voorganger.

Grote accu en nieuw camerasysteem

De Pixel 5a heeft de grootste accu ooit in een Pixel-smartphone. Met een inhoud van 4680mAh houdt de smartphone het naar verwachting makkelijk een dag vol. Ook beschikt de Pixel 5a over een aantal batterijbesparings-modi, die de accuduur nog meer moeten verlengen.

Aan de achterzijde van het toestel is een gloednieuwe groothoeklens te vinden. De lens heeft een bredere weergave dan de groothoeklens in de Pixel 4a. Dit zorgt ervoor dat de Pixel 5a groothoekfoto’s met meer detail zal schieten. Dankzij softwarematige aanpassingen zal er nauwelijks vervorming in de foto’s zichtbaar zijn, ondanks de brede weergave.

De hoofdlens van de Pixel 5a is op papier hetzelfde als de hoofdlens van zijn voorganger. Wel heeft Google aanpassingen gedaan in de camerasoftware, die ervoor zorgen dat de beeldkwaliteit beter is. Vooral het dynamisch bereik is weer verbeterd.

De Pixel 5a heeft Android 11 vanuit de doos, maar zal waarschijnlijk snel een update krijgen naar Android 12. Het toestel krijgt de gebruikelijke drie jaar aan software-updates. Volgens Google is de Pixel 5a de laatste Google-smartphone die met een oplader in de doos geleverd wordt.

De Pixel 5a is vanaf 26 augustus in de Verenigde Staten beschikbaar, voor een prijs van 449 dollar. Helaas is het toestel nog niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd.

