Zoveel Android-updates krijgen de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro

Nu de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn aangekondigd, weten we ook hoe het zit met het updatebeleid voor de toestellen. Dit is hoe lang de nieuwe smartphones worden ondersteund.

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste smartphones die uit de doos draaien op Android 12. Ze worden daarnaast langer voorzien van updates. Google maakte tijdens het ‘Pixel Fall Launch’-event bekend dat de Pixel 6-telefoons maar liefst vijf jaar lang worden voorzien van Android-beveiligingspatches. Bij voorgaande Pixel-smartphones beloofde de zoekgigant ‘slechts’ drie jaar aan updates.

Daarnaast krijgen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro drie grote Android-versie-updates, waardoor ze sowieso worden bijgewerkt naar Android 13, 14 en 15. Vooraf werd echter op meer gehoopt, omdat geruchten het hadden over meer versie-updates. Zeker omdat de nieuwe Pixels worden aangedreven door de door Google ontwikkelde Tensor-processor, waardoor het bedrijf in theorie meer controle heeft over de software-ondersteuning van de smartphones.

Desondanks is het updatebeleid van Google voor de Pixel 6 (Pro) wel het beste tot nu toe. Andere smartphonefabrikanten bieden maximaal vier jaar lang beveiligingsupdates en bij sommige bedrijven stopt de software-ondersteuning al veel eerder.

Meer over de Google Pixel 6 en 6 Pro

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de nieuwe vlaggenschepen van de zoekgigant. Tijdens de presentatie deze week maakte Google bekend dat de nieuwe toestellen vanaf 28 oktober te koop zijn, maar helaas niet naar Nederland komen. In andere landen, zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, verschijnen de smartphones wel.

De Pixel 6 heeft een adviesprijs van 599 euro en beschikt over een 6,4 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Op de achterkant zitten twee gloednieuwe camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. De accu is ruim 4600 mAh groot en kan snel opladen met maximaal 30 Watt. Google levert de Pixel 6 echter zonder oplader; die moet je los aanschaffen.

De Pixel 6 Pro is met 899 euro een stuk duurder, maar ook voorzien van betere specificaties. Het scherm is groter (6,7 inch) en vloeiender (120Hz) en op de achterkant zit een extra camera, in de vorm van een 48 megapixel-zoomlens. De Pro heeft ook meer werkgeheugen (12GB in plaats van 8GB) dan zijn kleinere broertje, een grotere 5000 mAh-accu en betere selfiecamera.

