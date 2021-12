Waarom de Google Pixel 6 Rens’ favoriete smartphone van 2021 is

Met 2022 in het vooruitzicht, blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun (minst) favoriete smartphones van het jaar. Rens legt uit waarom zijn favoriete smartphone de Google Pixel 6 is en welk toestel hem juist is tegengevallen.

Waarom ik zo blij ben met de Pixel 6

Traditiegetrouw kijken mijn Android Planet-collega’s terug op het afgelopen jaar. Ook 2021 bracht weer veel uiteenlopende smartphones, waar we er veel van getest hebben. Tijd om onze favorieten en dompers te kiezen. Mijn favoriete smartphone van 2020 was de OnePlus 8 Pro en hoewel de OnePlus 9 Pro mij dit jaar goed is bevallen, heeft Google mij meer verrast. De Google Pixel 6 is mijn favoriete smartphone van 2021.

En dat zou je misschien niet direct denken, want in mijn Pixel 6 review geef ik het toestel een 7,5 op schaal van 1 tot 10. Met name door bepaalde keuzes van Google komt de Pixel 6 naar mijn mening niet helemaal uit de verf. Maar zelf kan ik (inmiddels) goed leven met de gevolgen van die keuzes, en daarom leg ik je graag uit waarom ik zo enthousiast ben over de smartphone.

Uitstekende camera’s

Eén van de belangrijkste onderdelen van een smartphone vind ik zijn camera’s. Ik maak graag en best veel foto’s, zowel op vakantie als thuis van mijn katten. Goede camera’s zijn voor mij belangrijk en de Google Pixel 6 heeft één van de beste smartphonecamera’s van 2021. Ik denk dat alleen de iPhone 13 Pro-serie het nog iets beter doet.

De camera’s (normaal en groothoek) maken foto’s met heel veel detail, realistische kleuren en een verbluffend scherptediepte-effect. Zowel overdag als in het donker weet de Pixel 6 mij steeds weer te verbazen.





Lange accuduur

Ook verbazingwekkend is de accuduur. Althans, sinds ik in de instellingen heb veranderd dat de Pixel 6 niet 5G maar 4G als voorkeursnetwerk moet gebruiken. In mijn review schreef ik al dat de accu het via een 5G-verbinding nog geen dag volhield, terwijl hij op 4G heel lang meegaat. Ook in de afgelopen weken ben ik telkens naar bed gegaan met een accu die na een dag ‘normaal gebruik’ veertig tot zestig procent stroom over had. Voor mij is die uitstekende accuduur een groot pluspunt.

Alle hardware die ik nodig heb

De hardware van de Pixel 6 is ‘gewoon goed’, maar kan niet tippen aan échte vlaggenschepen als de Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra en Oppo Find X3 Pro. Het opladen duurt langer, het scherm is minder indrukwekkend en het werk- en opslaggeheugen is kleiner.

Mij stoort het niet, want ik heb niets te klagen over de prestaties en werking van de Pixel 6. Bovendien is de smartphone fors goedkoper (vanaf 649 euro) dan echte topmodellen. Ik vind dan ook dat Google een goede balans gevonden heeft tussen het kiezen van krachtige hardware en letten op de prijs.

De Pixel 6 Pro is 250 euro duurder en zet daar met name een fraaier scherm en zoomcamera tegenover. Ik ken mensen die heel blij zijn met hun Pixel 6 Pro, maar hoor ook hen zeggen dat de Pixel 6 een betere prijs-kwaliteitsverhouding heeft. Dat ben ik absoluut met ze eens.

De Pixel 6 Pro

Vijf jaar updates

Niet alleen de Pixel 6 zelf als smartphone bevalt mij erg goed, de software stemt mij ook erg tevreden. Het toestel draait uit de doos meteen op Android 12, zonder overbodige aanpassingen van een fabrikant. Helemaal prettig is het goede updatebeleid in de vorm van drie versie-updates (13, 14 en 15) en vijf jaar beveiligingsupdates.

De lange software-ondersteuning betekent dat ik de Pixel 6 op termijn met een gerust gevoel aan een familielid kan geven.

Andere aanraders

Hoewel ik erg blij ben met de Pixel 6, kan ik ‘m vanwege zijn aandachtspunten en beperkte verkrijgbaarheid in Nederland niet blind aanbevelen. Sowieso is het lastig om een smartphone te noemen die je vrijwel iedereen kan aanraden, want de budgetten en wensen lopen uiteen.

Wel heb ik dit jaar een paar smartphones getest waar ik nog vaak aan terugdenk. Neem de Asus Zenfone 8, die verrast met zijn compacte ontwerp en scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Of de Fairphone 4, een zo duurzaam mogelijke smartphone die je zelf kan repareren.

Grootste tegenvaller van 2021: Nokia 5.4

Eerlijk is eerlijk: ik heb best even moeten nadenken welke smartphone mij is tegengevallen dit jaar. En dat is een goed teken, want een paar jaar terug kon ik meteen een paar toestellen opnoemen. Smartphones zijn vandaag de dag simpelweg beter.

Wel heb ik mij dit jaar verbaasd over Gigaset, dat na alwéér een hack gevaarlijke apps en reclames liet zien op zijn smartphones. Daarnaast blijft het merk – dat trots adverteert met Duitse degelijk – een kort en onduidelijk updatebeleid hanteren. Het zijn redenen dat ik Gigaset-toestellen niet aanraad.

Een specifieke smartphone die mij in 2021 teleurstelde, is de Nokia 5.4. Het 199 euro kostende toestel biedt simpelweg een matige prijs-kwaliteitsverhouding, zeker in vergelijking met de concurrentie. De camera’s en de schermresolutie vallen tegen, features als 5GHz-wifi ontbreken en het opladen van de accu gaat erg langzaam.

En Nokia, dat bekendstaat om zijn goede updatebeleid, scoorde bij mij ook minpunten door de 5.4 met sterk verouderde software te leveren en een dubieus updatebeleid te beloven. Jammer allemaal, al herpakte het merk zich in 2021 met betere toestellen als de stevige Nokia XR20.

