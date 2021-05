Google Pixel 6 gelekt in Android-code, net als een vouwbaar model

Het bestaan van de Google Pixel 6 is gelekt via de officiële Android 12-code. Die verwijst naar twee Pixel 6-modellen. Er zijn ook aanwijzingen voor een onbekende vouwbare Pixel-smartphone en de Pixel 5a 5G.

Lees verder na de advertentie.

Google Pixel 6 gelekt

De verwijzingen naar de vier Pixel-smartphones zijn ontdekt door 9to5Google en zitten in de broncode van de eerste Android 12-bèta. Die testversie is vannacht uitgebracht. De website vond de modelnummers en codenamen van de toestellen in de broncode en meldt dat ze betrekking hebben op de Japanse uitvoeringen. Google gaat de smartphones echter in meer landen verkopen.

Render van de vermeende Pixel 6 (Pro)

Het meest interessant zijn de verwijzingen naar de Oriole (GR1YH) en Raven (FG5KQ), volgens 9to5Google twee modellen in de Pixel 6-serie. De eerder genoemde Passport – volgens geruchten een vouwbare Pixel-smartphone – duikt ook op in de broncode met de verwijzing GPQ72. Tot slot maakt Android 12 melding van de Barbet (G4S1M), wat overeenkomt met de Pixel 5a 5G.

Pixel 6-geruchten

De komst van een Pixel 6-serie ligt voor de hand en is nu officieel bevestigd via het Android-besturingssysteem. Al langer gaan er geruchten dat Google de Pixel 6 van een eigen chip gaat voorzien, mogelijk in samenwerking met Samsung.

Half mei lekten er schetsen van het vermeende ontwerp van de Pixel 6-modellen, die volgens de bron de Pixel 6 en Pixel 6 Pro gaan heten. Ze zouden een enorm camera-eiland op de achterkant hebben met twee of drie (Pixel 6 Pro) cameralenzen. Andere ontwerpwijzigingen ten opzichte van de Pixel 5 zijn een vingerafdrukscanner achter het scherm, andere kleuren en een meer voorkantvullend scherm met een kleiner gaatje voor de selfiecamera.

Pixel 5a 5G en vouwbaar model

Interessant is de verwijzing naar de Passport, die al in augustus vorig jaar opdook in een geheim Android-document. Hierin werd het apparaat expliciet als ‘vouwbaar’ omschreven met een geplande lancering in het vierde kwartaal van 2021. Er zijn nog geen afbeeldingen of specificaties van Googles vouwbare toestel gelekt.

De vermeende Pixel 5a 5G

Op welke manier het apparaat gaat vouwen, is daarom nog onbekend. De Samsung Galaxy Z Fold 2 vouwt open als een boek, terwijl Oppo’s X 2021 een motortje gebruikt om het scherm ‘uit te rollen’.

Waar Google wél al wat over heeft losgelaten, is de Pixel 5a 5G. Die verschijnt in de zomer en in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten en Japan. Dit heeft te maken met productieproblemen vanwege wereldwijde chiptekorten. De Pixel 5a 5G gaat de Pixel 4a (5G) opvolgen en wordt mogelijk op 11 juni aangekondigd.

De Pixel 5 en Pixel 4a (5G) zijn officieel niet in Nederland verkrijgbaar, waardoor het nog onduidelijk is of hun opvolgers hier wel uitkomen. Voor Nederlandse gebruikers van een Pixel-smartphone met 5G-ondersteuning is er wel goed nieuws: met de Android 12-bèta werkt 5G in Nederland. Google brengt ‘later’ een update uit die 5G activeert op Android 11, meldt een woordvoerder op Twitter.

Lees het laatste nieuws over Google: