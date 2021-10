Zo kun je een Google Pixel 6 (Pro) kopen in Nederland

Google verkoopt de Pixel 6 en 6 Pro officieel niet in Nederland, maar toch zijn er meerdere manieren om de smartphones hier in huis te halen. Android Planet zet de drie prettigste manieren op een rijtje om in Nederland een Pixel 6 (Pro) te kopen.

Google Pixel 6 (Pro) kopen in Nederland

Google heeft de Pixel 6 en 6 Pro officieel aangekondigd en start op 28 oktober met de verkoop in Europa. Helaas brengt Google de twee smartphones niet in Nederland uit. Dat komt vermoedelijk deels omdat Google Nederland een te klein land vindt. Meer hierover in onze uitleg over waarom sommige Google-producten pas later of helemaal niet in Nederland uitkomen. Hieronder leggen we drie manieren uit waarop je de Pixel 6 of 6 Pro alsnog kan kopen.

1. Rijd naar een buurland

De Pixel 6 en 6 Pro zijn te koop in buurlanden als Engeland, Frankrijk en Duitsland. Voor Nederlanders is een ritje naar Duitsland de snelste optie om een Pixel-toestel aan te schaffen. Prettig is dat Duitse (web)winkels de adviesprijzen van Google hanteren en je – op je reiskosten na – dus niet op extra kosten hoeft te rekenen. De Pixel 6 heeft een adviesprijs van 649 euro en voor de 6 Pro betaal je 899 euro.

Hoewel een ritje naar Duitsland voor sommigen de makkelijkste manier is om een Pixel 6 (Pro) in huis te halen, zitten er wat haken en ogen aan deze methode. Zo is de Pixel 6 (Pro) op moment van schrijven vrijwel uitverkocht in Duitsland, dus is het af te raden om op de gok Duitse elektronicawinkels af te gaan, in de hoop dat jouw favoriete toestel beschikbaar is.

Je kan beter een exemplaar aanschaffen via de webwinkel van de Duitse elektronicaketen en aangeven dat je de smartphone in het geselecteerde filiaal ophaalt en ter plekke afrekent. Wil je de Pixel 6 (Pro) vóór 27 oktober kopen, houd dan rekening met een extra aandachtspunt.

Vroege beslissers in Duitsland krijgen namelijk een gratis Bose-hoofdtelefoon ter waarde van 249 euro bij aanschaf van de Pixel 6 (Pro). De hoofdtelefoon wordt een paar weken ná het kopen van de Pxiel-telefoon geleverd op het door jou opgegeven Duitse huisadres. Kun je geen huisadres van bijvoorbeeld een vriend, familielid of collega doorgeven, dan loop je de hoofdtelefoon helaas mis.

2. Gebruik een doorstuurdienst

Vind je het niet prettig of ben je niet in staat om naar een buurland te rijden, dan kun je de Pixel 6 (Pro) ook thuis laten bezorgen. Dat doe je door een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het doorsturen van pakketjes. Er zijn tientallen partijen die je kan overwegen, waaronder Forward2Me en Mailboxde.

Bij het bestellen van de Pixel 6 (Pro) via een Duitse webwinkel, vul je het adres van het doorstuurbedrijf in en wacht je tot het pakketje daar afgeleverd is. Het doorstuurbedrijf plakt er een nieuw verzendlabel op met jouw huisadres, waarna de pakketbezorger een paar dagen later voor je deur staat. Uiteraard betaal je het doorstuurbedrijf een vergoeding voor dit werk, doorgaans enkele tientallen euro’s.

Een paar aandachtspunten van deze methode: sommige Duitse webwinkels annuleren je bestelling vóór de verzending omdat ze niet willen versturen naar een doorstuurbedrijf. Deze methode werkt dan ook lang niet altijd. Houd er ook rekening mee dat je maar moet afwachten of je Pixel 6 (Pro) in goede staat thuis geleverd wordt.

En als je om welke reden dan ook later aanspraak wil maken op de fabrieksgarantie van de smartphone, kan dat spannend worden omdat sommige Duitse (web)winkels stellen dat een geëxporteerde smartphone zijn garantie verliest.

3. Wacht op grijze import

Zie je het niet zitten om zelf een Pixel 6 (Pro) uit het buitenland te halen? Dan is er een alternatief in de vorm van grijze import. Een aantal bekende Nederlandse (web)winkels kopen de Pixel-modellen in het buitenland en verkopen ze in Nederland voor een hogere prijs.

Je betaalt gemiddeld tientallen tot ruim honderd euro meer dan wanneer je het toestel zelf uit een buurland haalt, maar hoeft er dus ook minder moeite voor te doen. Verder stuur je het toestel bij een garantie-afhandeling op naar de Nederlandse (web)winkel in plaats van een buitenlands adres.

Een ander voordeel van grijze import is dat je de Pixel 6 (Pro) in de meeste gevallen los of in combinatie met een (sim only-)abonnement kan aanschaffen. Dat kan niet als je het toestel in het buitenland koopt.

Win een Google Pixel 6!

Weet je nog niet of de Pixel 6 of 6 Pro een smartphone voor jou is? Check dan de berichtgeving over de officiële aankondiging van de Pixel 6-serie of wacht nog even op onze uitgebreide Pixel 6 Pro review.

In de tussentijd kun je meedoen aan onze Google Pixel 6-winactie om kans te maken op deze 649 euro kostende smartphone.

