“Hé Google? Waar blijft mijn koptelefoon van de Pixel 6?”

Een toffe smartphone én een gave pre-order. Bij de Google Pixel 6 (Pro) was dat voor mij een belangrijke reden om overstag te gaan. Inmiddels zijn we ruim drie maanden verder, maar die koptelefoon? Die wordt nog steeds klaargestoomd om opgestuurd te worden…

Google Pixel 6 (Pro): maanden naar uitgekeken

De Google Pixel 6 Pro is voor mij hét toestel van 2021. Toen in mei de eerste renders verschenen was ik al verkocht. Er was echter veel meer om naar uit te kijken, waaronder de gloednieuwe Tensor-processor en jarenlange software-ondersteuning. In een opiniestuk stelde ik mezelf ook de vraag of we dit toestel en de Pixel 6 wel in Nederland zouden kunnen kopen. Hoewel slimme speakers en de Chromecast hier wel in de winkel liggen, is dat helaas niet het geval bij de smartphones van Google.

Terwijl ik eigenlijk al wist dat dit ook bij de Pixel 6-serie het geval zou zijn, had ik nog hoop. Helaas was dat niet het geval. In de aanloop naar de officiële aankondiging op 19 oktober 2021 verschenen al meer geruchten over de verkrijgbaarheid. Nederland stond daarbij niet op de lijst. Net als voorgaande jaren kon je wel terecht in onder andere Duitsland of bijvoorbeeld Frankrijk. Ook verscheen er informatie over de pre order-actie bij de 6 en 6 Pro: een gratis premium koptelefoon van audiomerk Bose.

Computers klaar, inloggen maar: tijd om te bestellen

We hadden twee Google Pixels nodig voor Android Planet, ons reviewmodel en een tweede toestel voor een winactie. In de avonduren op 19 oktober starten ook de pre-orders en ik zat daarvoor allang klaar achter de computer. Ik had accounts aangemaakt bij de Duitse MediaMarkt- en Saturn-websites, maar ook alles klaarstaan voor de Duitse Google Store.

Gezien het verleden had ik een Duits adres geregeld, want even makkelijk versturen naar Nederland was niet mogelijk. Voor de pre order-actie moest je trouwens ook een Duits adres hebben. Het bleef een gok bij welke winkels je moest bestellen, welke versies werden er eigenlijk beschikbaar beschikbaar en gaat het wel goed met de betalingen? Het was eerlijk gezegd nogal een chaos die avond, maar tegen middernacht was het toch gelukt.

Beide orders zijn geplaatst via de Google Store, betaald met een creditcard en zouden geleverd worden op een Duits adres. So far so good, maar ik was ook benieuwd naar hoe de hoofdtelefoon aangevraagd kon worden.

Koptelefoon aanvragen vanaf begin november

Dat kon vanaf begin november en ik was er dan ook als de kippen bij. Via een online-formulier werd onder andere gevraagd naar facturen en IMEI-nummers. Die had ik allemaal voorhanden, want de Pixels werden erg snel geleverd. Twee smartphones aangekocht, dus twee aanvragen gedaan.

De eerste werd niet direct goedgekeurd, maar dat duurde uiteindelijk een aantal dagen. De tweede aanvraag werd een dag later gedaan en goedkeuring verscheen direct per mail.

Het zou tot 60 dagen kunnen duren, voordat de koptelefoon op de Duitse deurmat zou vallen. Prima natuurlijk, want dat komt wel goed toch? Inmiddels zijn we op de dag af drie maanden verder en de status? Er is een paar dagen geleden warempel één koptelefoon geleverd op het Duitse adres. De andere laat nog steeds op zich wachten.

Inmiddels heb ik al zo’n drie of vier keer gemaild met de Duitse klantenservice van deze actie, die elke keer wat anders zeggen. Eerst was één van de orders geannuleerd, terwijl de website waar je de status kunt checken dat niet noemde. Toen was alles ingepakt, daarna was de status onbekend, want ze waren overweldigd door de aanvragen.

Ook zijn er mensen die inmiddels een alternatief model hebben gekregen en automatisch nog een voucher voor de Google Store. En hier? Hier zijn de 60 dagen allang voorbij, of en wanneer er nog een koptelefoon komt is de vraag, iets gehoord over een alternatief heb ik ook niet en de klantenservice: die weet niks concreets.

Pixel 6 is groot succes, pre order-actie is grote chaos

Tof om te horen dat de Pixel 6-reeks een groot succes is voor Google. Leuk die verkoopaantallen en voorraad die veelal op is. Maar hé Google, veel mensen hebben direct een bestelling geplaatst, al dan niet met veel moeite, en zijn geïnteresseerd in jullie product. Voor sommigen zal inderdaad de mooie koptelefoon ook een rol hebben gespeeld in het wel of niet bestellen.

Ondertussen leveren jullie willekeurig koptelefoons af, krijgen mensen alternatieven aangeboden, maar is het een grote chaos qua afhandeling. Het is toch niet acceptabel dat mensen die weken later de aanvraag hebben gedaan hun koptelefoon al weken in huis hebben, en dat mensen die er sneller bij waren, nog steeds wachten zonder duidelijkheid?

