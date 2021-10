Livestream: volg de onthulling van de Google Pixel 6 (Pro)

Om 19.00 uur presenteert Google zijn nieuwste smartphones: de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Met deze livestream volg je de onthulling van de nieuwe topsmartphones.

Hier kijk je de Google Pixel 6 livestream

Het is zover: om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat het ‘Pixel Fall Launch’-event van start, dat in het teken staat van de nieuwe Google Pixel-smartphones. We krijgen dan de Pixel 6 en Pixel 6 Pro te zien en komen alles over de toestellen te weten. Een tijdje geleden kondigde Google de telefoons al aan, maar niet alle specificaties en features werden toen gedeeld.

Wil je de onthulling volgen? Dan kan via de YouTube-stream hierboven, die op bijna alle apparaten te bekijken is. Zo kun je ‘m checken op je smartphone, of bijvoorbeeld streamen naar je Chromecast of smart-tv. Hierdoor kijk je ook op het grote scherm naar het event. O ja: als je een herinnering instelt via YouTube, krijg je automatisch een seintje als de keynote van start gaat.

We verwachten dat tijdens de presentatie de spotlights volledig zijn gericht op de nieuwe Pixels, maar misschien heeft Google nog een verrassing in petto. Het is dus zeker de moeite waard om in te schakelen.

Dit verwachten we van de Pixel 6 (Pro)

Door alle geruchten en gelekte informatie weten we al een boel over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Zo krijgen de telefoons een nieuw design, met een kleurrijke achterkant en horizontale camerabalk. Zowel de Pixel 6 als Pixel 6 Pro hebben een gloednieuwe hoofdcamera en groothoeklens, waardoor de toestellen mooiere foto’s moeten maken. De Pro-versie heeft ook een zoomlens om het beeld tot 4x dichterbij te halen.

Ook bij het scherm zijn er verschillen. Zo heeft de Pixel 6 een 6,4 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Het display van de Pixel 6 Pro is dankzij de 120Hz-ondersteuning nog vloeiender en bovendien groter: 6,7 inch. Bovenin het scherm van de nieuwe Pixels zit een klein gat voor de selfiecamera en de randen zijn verder dun.

Verder draaien de Pixel 6 en 6 Pro op de Tensor-chip, die door Google zelf is gemaakt. Over de release en prijzen is nog weinig bekend; daar vertelt de zoekgigant vanavond meer over. Geruchten hebben het echter over een adviesprijs van 649 euro voor de reguliere Pixel 6, terwijl de Pixel 6 Pro 899 euro zou kosten. Daarmee zijn de toestellen duurder dan de Pixel 5, die werd uitgebracht voor 613 euro.

Uiteraard zit de Android Planet-redactie vanavond klaar om al het Google-nieuws met jou te delen. Houd de site dus in de gaten, schrijf je in voor de nieuwsbrief en download de Android Planet-app om niets te missen.

