Google Pixel 6 (Pro) officieel: alle informatie op een rij

De Google Pixel 6 is officieel gepresenteerd, net als de grotere en duurdere Pixel 6 Pro. Beide toestellen draaien op een nieuwe Google-processor, draaien op Android 12 en gaan de strijd aan met andere high-end smartphones.

Google Pixel 6 officieel aangekondigd

Na een vooraankondiging heeft Google nu eindelijk alles bekendgemaakt over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Beide toestellen zijn niet officieel in Nederland te koop, maar wel verkrijgbaar in verschillende buurlanden. In Duitsland verschijnen de telefoons op 28 oktober.

De reguliere Pixel 6 is de meest betaalbare van het duo en voorzien van een 6,4 inch-scherm. Het gaat om een oled-display dat 90 keer per seconde ververst en een resolutie heeft van 2340 bij 1080 pixels. De frontcamera is te vinden in een klein gaatje in het scherm.

Onder de motorkap zit de door Google ontwikkelde Tensor-processor. Deze levert tot 80 procent betere prestaties dan de Snapdragon-chip in de Google Pixel 5. De Tensor-chip moet met name AI (Artificial Intelligence) enorm verbeteren.

Ook is 8GB werkgeheugen en minimaal 128GB opslagruimte aan boord. Dat laatste is niet uit te breiden, maar ook is er een versie met 256GB geheugen te koop. De Pixel 6 verschijnt in drie kleurtjes: zwart, rood en groen.

Naast de Tensor-chip heeft de Pixel 6 ook een Titan M2-beveiligingschip. Google zegt dat de Pixel beter beveiligd is dan alle andere smartphones. Gevoelige informatie verlaat de smartphone nooit zomaar. Ook zijn er allerlei nieuwe beveiligingsmeldingen.

De Pixel 6 (Pro) focust zich daarnaast op inclusiviteit en individualisme. Het gaat allemaal om jou. Volgens Google is je smartphone het meest persoonlijke apparaat in je leven. Dat zien we bijvoorbeeld terug in Material You; de interface van Android 12 die van kleur verandert.

Verschil in camera’s tussen Pixel 6 en 6 Pro

Google heeft gekozen voor twee camera’s op de achterkant. Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel en groothoeklens van 12 megapixel. Beide camera’s zijn een stuk lichtsterker, waardoor ze betere plaatjes moeten afleveren in mindere lichtomstandigheden. Ook selfies maak je in een resolutie van 12 megapixel.

De Pixel 6 Pro heeft nog een derde camera op de achterkant. Met de telelens (48 megapixel) kun je optische zoom gebruiken. Zo haal je objecten dichterbij, terwijl de gemaakte foto’s gewoon scherp blijven. De andere camera’s zijn identiek aan die van zijn kleinere broertje.

Dankzij de Tensor-chip is het maken van video’s enorm verbeterd. Google zegt dat de Tensor-chip zorgt voor betere camera-prestaties in het algemeen. Zo is er bijvoorbeeld de Magic Eraser-functie, die ongewilde details op foto’s verwijdert. Ook zijn er Face Unblur en Motion Mode. Met Motion Mode kunnen gebruikers long-exposure foto’s vastleggen. Hierdoor veranderen rijdende auto’s in het donker bijvoorbeeld in stijlvolle, lichtgevende strepen. Face Unblur maakt onscherpe gezichten in bewogen foto’s scherp.

Dankzij Real Tone leggen de camera’s van de Pixel 6 allerlei verschillende huiskleuren waarheidsgetrouw vast. AI past de witbalans en belichting aan op basis van de huidskleur van het onderwerp. Mensen moeten er volgens Google uitzien zoals ze er daadwerkelijk uitzien.

Meer over de Google Pixel 6 Pro

Ook is nu alles bekend over de Google Pixel 6 Pro. Dit toestel komt op de markt in het wit, geel en zwart en heeft een groter en beter scherm. We zien een display van 6,7 inch en afgeronde randen. De resolutie bedraagt 3120 bij 1440 pixels en de ververssnelheid is 120Hz. Daarmee is ‘ie iets soepeler in gebruik dan de normale Pixel 6.

We zien dezelfde processor en hoeveelheid werkgeheugen en ook veel andere specificaties zijn identiek aan het kleinere model. Zo zijn beide smartphones stof- en waterdicht en is er plaats voor een fysieke simkaart en e-sim. De normale Pixel 6 meet 158,6 bij 74,8 bij 8,2 millimeter, terwijl de 6 Pro wat groter is: 163,9 bij 75,9 bij 8,9 millimeter.

Google kiest voor een optische vingerafdrukscanner achter het scherm en natuurlijk is er 5G-ondersteuning aanwezig. Opladen kan via de usb c-poort of draadloos en de accucapaciteit van de Pixel 6 Pro bedraagt 5000 mAh.

Android 12 en 5 jaar beveiligingsupdates

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste smartphones die standaard op Android 12 draaien. De zoekgigant rolt daarbij minimaal drie jaar aan grote Android-updates uit en belooft vijf jaar beveiligingspatches. Dat betekent dat ook Android 13, 14, 15 naar de toestellen komen – en wie weet nog meer.

In Android 12 staat vooral het nieuwe Material You-design centraal. Daarmee wordt de software een stuk persoonlijker. Gebaseerd op je gekozen wallpaper worden onder andere de widgets, menu’s en snelle instellingen aangepast. Check onze Android 12 review om te weten wat er nog meer nieuw is.

Google Pixel 6 (Pro): prijzen en release

De Pixel 6-telefoons liggen vanaf 28 oktober in de winkels, maar verschijnen niet in Nederland. Interesse in de Google Pixel 6 (Pro)? Dan moet je uitwijken naar bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland. Prijzen voor de Pixel 6 (Pro) in Duitsland zijn:

Google Pixel 6 128GB – 649 euro



Google Pixel 6 Pro 128GB – 899 euro

Google Pixel 6 Pro – 256GB – 999 euro

