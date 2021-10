Eindelijk is het officieel: Google kondigt Pixel 6 op 19 oktober aan

Na maanden wachten heeft Google eindelijk het Pixel 6-evenement aangekondigd. Op 19 oktober komen we alles over de nieuwe smartphone te weten.

Pixel 6-evenement vindt plaats op 19 oktober

Google kondigt de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aan op 19 oktober, tijdens een online-evenement. Het evenement is vanaf 19:00 uur (Nederlandse tijd) live te volgen via Googles website. Google legde tijdens de evenement-aankondiging de nadruk op de nieuwe Tensor-chip in de Pixel 6-telefoons. Dit is de eerste smartphone-chip die Google zelf heeft ontworpen.

Volgens Google is de chip snel, slim en veilig. Daarnaast zal hij zich op den duur aan de gebruiker aanpassen. Googles huidige Pixel 6-marketing focust zich dan ook op persoonlijkheid. Het toestel herkent allerlei accenten en de camera legt iedere huidskleur waarheidsgetrouw vast. Volgens Google leert het toestel haar gebruiker écht kennen en wordt het een weerspiegeling van wie diegene is.

De kans is groot dat ook Android 12 ergens rond het evenement beschikbaar wordt voor bestaande Pixel-gebruikers. De update ging onlangs officieel uit bèta, maar een concrete releasedatum bleef helaas uit.

Meer over de Google Pixel 6

We weten al vrij veel over de Pixel 6. Van het Pro-model liggen zo’n beetje alle specificaties op straat en ook over de Pixel 6 weten we een hoop. Zo krijgen beide smartphones een door Google ontwikkelde Tensor-chip. Ook de camera’s krijgen een flinke upgrade. De Pixel 6 Pro heeft bijvoorbeeld een gloednieuwe telelens, om tot vier keer optisch in te zoomen. Onlangs lekten zelfs de prijzen van de toestellen.

Volgens beruchte lekker Jon Prosser liggen de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro vanaf 28 oktober in de winkels. Officieel aanschaffen in Nederland of België is er vast en zeker niet bij. Wel gaan we er vanuit dat de toestellen te koop zullen zijn in onder andere Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

