Fijn: Google Pixel 6 (Pro) laadt mogelijk veel sneller op

Google gaat er naar verluidt voor zorgen dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro veel sneller opladen dan hun voorgangers. Hierdoor hoef je minder lang te wachten voordat de telefoons vol zitten, al zit er wel een addertje onder het gras.

‘Google Pixel 6 opladen gaat veel sneller’

De doorgaans goed ingevoerde website 91Mobiles meldt dat de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro veel sneller kunnen opladen dan eerdere Pixel-telefoons. De toestellen zouden overweg kunnen met een maximale oplaadsnelheid van 33 Watt. Ter vergelijking: alle eerdere Pixel-telefoons laden met slechts 18 Watt op.

Daarmee lopen de Google-toestellen behoorlijk achter op andere smartphonemerken. Zo hebben de OnePlus 9 (Pro) en Nord 2 bijvoorbeeld snelladen met 65 Watt, waardoor ze in een half uur helemaal vol zitten. Ook bedrijven als Xiaomi, Oppo en Motorola rusten hun smartphones tegenwoordig uit met een vlotte oplaadtechniek. Google heeft dus wel wat stappen te zetten om aan te haken bij de concurrentie.

Bronnen van 91Mobiles melden dat op het Google-hoofdkantoor veel 33 Watt-opladers zijn gespot, die worden gebruikt om tests met de Pixel 6 (Pro) uit te voeren. Het lijkt er helaas wel op dat de nieuwe oplader straks niet wordt meegeleverd met de nieuwe toestellen. Volgens de laatste geruchten laat Google namelijk de stekker weg, net als bijvoorbeeld Samsung en Apple.

Wat we weten over de Google Pixel 6

Eerder deze maand kondigde Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro alvast aan. De smartphones worden later dit jaar uitgebracht, maar de zoekgigant heeft al het nodige bekendgemaakt. Zo weten we al precies hoe de nieuwe Pixel-telefoons eruit komen te zien. Ze beschikken over een nieuw design met een horizontale camerabalk op de achterkant. Hierdoor lijken de toestellen een beetje op de Nexus 6P van jaren geleden.

Een belangrijke vernieuwing is dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro op een gloednieuwe Tensor-chip draaien. Deze chip is door Google zelf ontwikkeld en komt dus niet van Qualcomm of MediaTek, die de meeste smartphonechips maken. De Pixel 6 krijgt verder een 90Hz-scherm, terwijl de Pro-versie een nog vloeiender 120Hz-display heeft.

Ook heeft de Pixel 6 Pro meer camera’s achterop: naast een hoofdcamera en groothoeklens is een zoomlens aanwezig om beelden dichterbij te halen. Deze feature zit niet op de reguliere Pixel 6. Beide toestellen hebben wel dezelfde vingerafdrukscanner, die onder het scherm zit.

