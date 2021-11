Pixel 6 laadt met officiële Google-oplader veel langzamer op dan beloofd

Google verkoopt een 30 Watt-oplader, speciaal voor de Pixel 6. Maar wat blijkt? De toestellen ondersteunen 30 Watt snelladen helemaal niet.

Officiële 30 Watt-oplader voor Pixel 6 doet niet wat hij belooft

Naast de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro verkoopt Google een officiële oplader voor de toestellen. De oplader heeft een oplaadsnelheid van 30 Watt. Dit is sneller dan de laders van een aantal grote concurrenten, zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra of de iPhone 13 Pro. Helaas lijkt de Google Pixel 6 (Pro) helemaal geen 30 Watt snelladen te ondersteunen, zo bleek uit een onderzoek van Android Authority. Hierdoor is de snellaad-claim van Google behoorlijk nietszeggend.

Met de officiële Google-lader is de accu van de Pixel 6 na zo’n 30 minuten voor de helft gevuld. Dat vermeldt Google op de Pixel 6-supportpagina. Deze in formatie lijkt te kloppen, maar zowel de Pixel 6 als de Pixel 6 Pro doen maar liefst 2 uur over een volle lading. Android Authority concludeert hieruit dat de gemiddelde laadsnelheid van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro rond de 13 Watt ligt, met een pieksnelheid van 22 Watt. Op geen enkel moment tijdens het onderzoek werd de 30 Watt aangetikt.

Google levert haar nieuwste toptoestellen zonder oplader in de doos en dus moeten gebruikers – mits ze nog geen andere oplader hebben – deze apart aanschaffen. Steeds meer fabrikanten weigeren een gratis oplader mee te leveren onder het kader van milieuvriendelijkheid.

Google heeft met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro twee toppers in handen. Beide toestellen hebben een gloednieuwe Tensor-chip onder de motorkap. Google heeft deze chip zelf ontwikkeld. De Pixel 6 beschikt over twee camera’s op de achterkant om standaard-foto’s en foto’s in een wijdere hoek te schieten. De 6 Pro heeft ook nog een telelens.

De Pixel 6-serie is stof- en waterdicht. De smartphones worden als eerste ter wereld geleverd met Android 12 en vijf jaar lang voorzien van updates. Daarbij gaat het om minimaal drie Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches. Het toestel is dan ook behoorlijk toekomstbestendig en dat is erg fijn.

