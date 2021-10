De 4 grootste verschillen tussen de Google Pixel 6 en 6 Pro

De gloednieuwe Google Pixel 6 en 6 Pro delen veel overeenkomsten, maar verschillen ook op belangrijke punten van elkaar. Android Planet legt de vier grootste verschillen tussen de Pixel 6-modellen uit.

Google Pixel 6 en 6 Pro: de verschillen

Google heeft de Pixel 6 en 6 Pro officieel aangekondigd en brengt ze eind oktober uit in verschillende landen, waar Nederland helaas niet bij hoort. Via grijze import wordt het waarschijnlijk alsnog mogelijk om de Pixel 6 (Pro) op korte termijn – tegen een hogere prijs – aan te schaffen bij Nederlandse (web)winkels.

Ben je nieuwsgierig naar de Google Pixel 6 en 6 Pro en twijfel je welk toestel het beste bij jouw wensen en budget past? In dit artikel zetten we de vier grootste verschillen tussen de Google Pixel 6 en 6 Pro op een rij.

1. Formaat en scherm

Het eerste verschil zie je direct als je de Pixel 6 en 6 Pro naast elkaar houdt. De Pixel 6 Pro is wat groter, wat komt omdat hij een 6,7 inch-scherm heeft. De Pixel 6 beschikt over een 6,4 inch-display en is daarom handzamer. Het Pro-model is ook iets zwaarder.

De schermen verschillen ook. De Pixel 6 is voorzien van een scherm met platte zijkanten, een full-hd-resolutie en verversingssnelheid van 90Hz. In de 6 Pro zit een scherm met gekromde zijkanten, een scherpere QHD-resolutie en hogere verversssnelheid van 120Hz. Het beeld oogt daarom wat vloeiender en daarom zien animaties er mooier uit en komt de smartphone sneller over.

2. Pixel 6 Pro heeft meer en betere camera’s

Fotografieliefhebbers opgelet: de Pixel 6 Pro biedt meer en betere camera’s. Op de achterkant van de smartphone is een 48 megapixel-telelens geplaatst, die vier keer zoomen zonder kwaliteitsverlies mogelijk maakt. De Pixel 6 mist deze zoomcamera en kan het beeld alleen dichterbij halen via de reguliere camera, wat minder mooie beelden oplevert.

Beide smartphones hebben een 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens. Deze moeten (veel) betere foto’s maken dan de Google Pixel 5 van vorig jaar.

Op de voorkant van de Pixel 6 tref je een 8 megapixel-selfiecamera aan. De Pixel 6 Pro heeft een 11,1 megapixel-selfiecamera voor scherpere foto’s en video’s. Interessant is dat de frontcamera van de Pro-versie ook een groter blikveld heeft (94 graden tegenover 84 graden op de 6) en dus beter geschikt is voor groepsselfies.

3. Verschillen in hardware

Niet alleen het scherm en de camera’s van de Pixel 6 en 6 Pro verschillen: de Pro heeft ook betere specificaties. Zo beschikt het toestel over 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB. Meer werkgeheugen laat de software meer recent gebruikte apps op de achtergrond actief houden, om die snel te kunnen openen.

De 6 Pro heeft vanwege zijn grotere scherm met hogere ververssnelheid ook een iets grotere accu (5003 mAh) dan de Pixel 6 (4614 mAh). Dat verschil is noodzakelijk en staat niet garant voor een langere accuduur.

Bedraad opladen doen beide smartphones met maximaal 30 Watt. Draadloos opladen kan de Pixel 6 met maximaal 21 Watt, waar de 6 Pro de 23 Watt aantikt – nauwelijks sneller dus. Zeker omdat de accu groter is.

Tot slot heeft de Pixel 6 Pro een ultrawideband-chip en de Pixel 6 niet. Met een ultrawideband-chip kan de smartphone bijvoorbeeld dienen als draadloze autosleutel, mits het automerk het toestel ondersteunt. Ultrawideband is vooral een techniek voor de komende jaren en op dit moment heb je er nog niet bijzonder veel aan.

4. De Pixel 6 is voordeliger

Omdat de Pixel 6 minder krachtige en complete specificaties heeft, is hij logischerwijs ook goedkoper. In Europa heeft het instapmodel van de Pixel 6 een adviesprijs van 649 euro. Het basismodel van de Pixel 6 Pro kost 899 euro en is hiermee 250 euro duurder. Beide modellen zijn ook in een 256GB-variant te koop.

