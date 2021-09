Gerucht: Google Pixel 6 kost 649 euro, Pixel 6 Pro 899 euro

De vermeende Google Pixel 6 prijs is bekend, net zoals die van de Pixel 6 Pro. Wat opvallend is, is dat het prijsverschil tussen beide toestellen flink te noemen is.

Google Pixel 6 (Pro) prijs: vanaf 649 en 899 euro

De informatie over de Europese prijzen van de Google Pixel 6-serie komt van YouTube-kanaal This is Tech Today. Die bron kwam eerder al met een exclusieve hands-on van de Google Pixel 6 Pro. De nieuwe geruchten noemen dat de prijs van de Google Pixel 6 begint bij 649 euro, terwijl de geavanceerdere Google Pixel 6 Pro vanaf 899 euro over de toonbank gaat.

We gaan er vanuit dat het in beide gevallen gaat om de variant met 128GB interne opslag. Volgens andere geruchten verschijnt de Pixel 6 namelijk ook als 256GB-model, terwijl de 6 Pro ook als 256GB- en 512GB-versie op de markt komt. Wat de meerprijzen daarvan worden is echter nog de vraag.

Opvallend groot prijsverschil tussen de modellen

De huidige Google Pixel 5 kwam alleen op de markt als model met 128GB opslag en kostte 629 euro. Dat zou betekenen dat de directe opvolger slechts 20 euro meer gaat kosten. De meerprijs van de Pro zou 250 euro bedragen en dat is een opvallend prijsverschil.

Volgens allerlei verschenen specificaties beschikt dat toestel over een groter scherm met een hogere resolutie en licht afgeronde zijkanten. Ook is de ververssnelheid met 120Hz een stukje hoger dan het 90Hz-scherm van de Pixel 6. Er zal een grotere batterij aan boord zijn, maar het scherm verbruikt ook meer.

Een ander verschil zien we bij de camera’s, want de Pixel 6 Pro heeft een extra sensor op de achterzijde. Daarmee kun je tot vier keer optische zoom gebruiken om objecten dichterbij te halen. Of bovenstaande extra’s die meerprijs rechtvaardigen, we vragen het ons af.

‘Release op 28 oktober’

Volgens dezelfde bron horen we 19 oktober inderdaad alles over beide toestellen. Die datum werd al eerder genoemd in het geruchtencircuit. Vervolgens liggen de toestellen vanaf 28 oktober in de winkels. Officieel aanschaffen in Nederland of België is er vast en zeker niet bij. Wel gaan we er vanuit dat de toestellen te koop zullen zijn in onder andere Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

