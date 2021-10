Eerste foto’s gemaakt met Google Pixel 6 Pro te zien in YouTube-video

Google Pixel-smartphones staan bekend om hun geweldige camera’s. De eerste foto’s gemaakt met een pre-productiemodel van de Google Pixel 6 Pro zijn nu in een YouTube-video te zien.

Lees verder na de advertentie.

De camera van de Google Pixel 6 Pro in actie

Vorige maand deelde het YouTube-kanaal This is Tech Today een hands-on-video van de Google Pixel 6 Pro. De video was afkomstig van een onbekende bron uit Nigeria. Deze bron leek een prototype van het aankomende Google-vlaggenschip in handen te hebben. Brandon Lee van This is Tech Today deelt nu een aantal foto’s video’s, die naar verluidt met de Pixel 6 Pro zijn gemaakt.

De foto’s en video’s zijn volgens Brandon gemaakt met een pre-release-model van de Pixel 6 Pro. Dat is belangrijk, aangezien de software op het toestel waarschijnlijk nog niet helemaal af is. De software heeft een groot aandeel in de camerakwaliteit van een smartphone. Zo gebruikt Google op haar Pixel-smartphones softwarematige machine learning en AI om foto’s en video’s te verbeteren.

Daarnaast zien we de beelden via een YouTube-video met een resolutie van 1080p, waardoor de kwaliteit behoorlijk is gecomprimeerd. Volgens geruchten krijgt de Pixel 6 Pro echter een 50 megapixel-hoofdcamera. Over de resolutie van foto’s hoeven we ons dus waarschijnlijk geen zorgen te maken.

Meer over de Google Pixel 6 (Pro)

Één ding is zeker: we hoeven niet heel lang meer te wachten op de Pixel 6. Zo begon Google onlangs met het plaatsen van Pixel 6-reclames in magazines. Ook op enorme billboards in Amerika komt het toestel regelmatig voorbij. Het lijkt erop dat de onthulling op 19 oktober zal plaatsvinden.

Van het Pro-model liggen inmiddels zo’n beetje alle specificaties op straat en ook van de Pixel 6 denken we al veel te weten. Zo krijgen beide smartphones een zelf ontwikkelde Tensor-chip en meerdere camera’s aan boord. De Pixel 6 Pro heeft ook een gloednieuwe telelens, om tot vier keer optisch in te zoomen. Onlangs lekten zelfs de prijzen van de toestellen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Google Pixel 6 nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis Android Planet-app of volg ons natuurlijk op Instagram of Facebook!

Meer Google-nieuws: