Waarom de Google Pixel 6 Pro Colins favoriete smartphone van 2021 is

Het is alweer bijna tijd om te proosten op het aankomende jaar. Voordat we dat doen, vertellen alle redacteuren van Android Planet wat hun favoriete smartphone van 2021 is. De keuze van Colin is de Google Pixel 6 Pro en dit is waarom.

Google Pixel 6 Pro is mijn favoriete smartphone

Zoals elk jaar is het nu ook weer tijd om terug te blikken op mijn favoriete toestel van afgelopen jaar. Ook in 2021 zijn er weer tientallen reviews op Android Planet verschenen. In 2019 verkoos ik de Motorola One Vision als fijnste toestel van dat jaar en vorig jaar ging de Sony Xperia 5 II er met die eer vandoor.

Vorig jaar vond ik fabrikant Google de grootste tegenvaller van dat jaar om verschillende redenen. Daar kom ik hieronder nog terug, maar op één punt wisten ze me dit jaar wel echt te doen kwijlen. De Google Pixel 6 Pro is wat mij betreft dan ook hét toestel van 2021.

De hype is real

Half mei verschenen de eerste afbeeldingen van het toestel en ik vond ze erg tof. Met de tijd verscheen meer informatie en half juni schreef ik dan ook een opiniestuk, met waarom de Pixel 6 (Pro) de eerste Pixel waar ik echt naar uitkeek. In de aanloop naar de presentatie van de Pixel 6 en 6 Pro werd ik dan ook steeds nieuwsgieriger.

Veel van de redenen die ik aanstipte in de opinie als pluspunt, maakt het toestel ook zeker waar. Zo vind ik het grote camera-eiland persoonlijk een designstatement waar je u tegen zegt. Het is heel anders dan we ooit gezien hebben; kudo’s voor Google dus. Wel doet de glanzende afwerking van het toestel goedkoop aan en een mooie matte finish had ik zeker graag gezien. Inmiddels is de 6 Pro dan ook ‘ingepakt’ met een mooie sticker, waardoor hij gemaakt lijkt te zijn van geborsteld aluminium.

Software is zoals je verwacht

De Google Pixel 6-serie werd direct geleverd met Android 12 en daarmee waren het de eerste toestellen met de nieuwste Android-versie. Wil je ook altijd als eerste gebruik kunnen maken van nieuwe functies, dan is een Pixel sowieso een goede keuze. De 6 Pro krijgt minimaal drie Android-updates, dus naar Android 13, 14 en Android 15. Daarbij wordt het toestel ook minimaal vijf jaar voorzien van beveiligingsupdates.

Onnodige extra’s zijn niet aanwezig en de software is dan ook schoon en zoals Google het voor zich ziet. Dat betekent zeker niet dat alles koek en ei is, want de nieuwe software is wel wat eigenaardig. In mijn uitgebreide Google Pixel 6 Pro review ga ik hier verder op in. Zo is het vernieuwde Material You-design erg leuk, maar soms wat irritant en ook de eigen Pixel Launcher kent wat aparte keuzes.

Hardware: alles wat je wil

Kies je voor de Pixel 6 Pro, dan kies je niet per se voor de beste en meest krachtige hardware. Vergelijk je het toestel in benchmarks met andere high-end toestellen, dan valt de score hier en daar wat tegen. In de praktijk merk je daar echter niks van. De zelfontwikkelde Tensor-chip is krachtig genoeg voor alledaagse taken, het spelen van zware games en multitasken.

De echte ‘kracht’ zit onder andere in de extra’s die het toestel heeft op het gebied van kunstmatige intelligentie. Zo is bijna elke foto die je schiet een prachtig plaatje, kun je ongewenste objecten of personen wissen met de ‘magische gum’ en ook in het donker schiet je prima foto’s dankzij ‘nachtzicht’. Ook het camerasysteem van de Pixel 6 Pro verdient in grote lijnen pluspunten. Zo is er naast de normale en groothoeklens een telelens aan boord, waardoor je tot vier keer optische zoom kunt gebruiken.

Ook de accuduur is voor een toestel van dit kaliber verbluffend goed. Het grote scherm met hoge resolutie vreet zeker energie, maar je moet echt je best doen om de 6 Pro in één dag volledig leeg te trekken. Natuurlijk is niet alles perfect, want het opladen van de smartphone is nogal een dingetje. Een oplader wordt niet meegeleverd, dus die moet je zelf regelen. Daarbij luistert het nogal nauw welke je aanschaft en tevens moet je rekening houden met zo’n twee uur voor een volledige oplaadbeurt.

Nog steeds niet officieel te koop in Nederland

Als gezegd vond ik Google vorig jaar de grootste tegenvaller. Onder andere omdat hun Pixel-smartphones niet officieel te koop zijn in Nederland of België. Met de Google Pixel 6 Pro is dat helaas ook nog steeds het geval. Daardoor moet je dus afreizen naar bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk of kiezen voor grijze import.

Het toestel voor de review van Android Planet is dan ook door ons zelf aangeschaft. Met een vanafprijs van 899 euro is die prijs ook zeker pittig te noemen. Kies je echter voor een high-end toestel in 2021, dan is dat echter niet onredelijk veel.

Naast het unieke uiterlijk zorgt de lastige verkrijgbaarheid wel voor het feit dat je rondloopt met een vrij uniek toestel. In de afgelopen maanden heb ik slechts één iemand anders gespot met een normale Pixel 6, een Amerikaan op Schiphol.

Grootste tegenvaller van 2021: Nokia

Ook dit jaar weer geen specifieke smartphone, maar een fabrikant die ik uitlicht als tegenvaller van 2021. Nokia heeft het voor mij afgelopen jaar niet waargemaakt op verschillende punten.

James Bond loopt nog een rondje vanwege uitstel

Het begon stiekem al eind 2019 toen de nieuwe James Bond-film uitgebracht zou moeten worden. De knappe, slimme en sterke Bond zou kiezen voor Nokia als speciale telefoon en ook de Bondgirl zou rondlopen met een toestel van de Finse fabrikant. De film werd echter uitgesteld tot februari 2020, maar daardoor speelde ook Nokia zich niet in de kijker.

Na nog enkele keren uitgesteld te zijn, was de film uiteindelijk pas ver in 2021 in de bioscopen te zien. Leuk natuurlijk, maar Bond en zijn entourage renden toen wel rond met oudere Nokia-smartphones op zak. Ook dat moest dus allemaal aangepast worden voor de release en bracht Nokia niet het grote succes op waarop het hoopte.

Eerder dit jaar kondigde Nokia verschillende nieuwe lijnen van toestellen aan. Zo zagen we hier in Nederland onder andere de Nokia G10, G20, X10 en X20 verschijnen. Leuk zo’n nieuwe smartphonelijn, maar om het nu bijzonder te noemen? Zeker niet.

Waar Nokia zich enkele jaren geleden nog in de kijker speelde met toestellen, was dat in 2021 zeker niet het geval. Een high-end toestel als de Nokia 8 of 9 PureView gooide hoge ogen, maar zoiets hebben we het afgelopen jaar niet gezien. Verder dan geruchten over de aankomende high-end Nokia X60 is het helaas niet gekomen.

Nokia XR20

Ook werd de 3+3+3-strategie onthuld, iets om naar uit te kijken. Kopers krijgen namelijk drie jaar Android-updates, drie jaar beveiligingspatches en drie jaar garantie op hun toestel. Dat klinkt op papier een stuk fijner dan hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. Updates rollen inderdaad uit, maar als je erop rekende dat dit snel zou gebeuren dan heb je het mis. Beveiligingsupdates of bijvoorbeeld de update naar Android 12 hoef je niet als eerste te verwachten op toestellen van de fabrikant.

Al met al was het niet het jaar voor Nokia op geen enkel gebied. Jammer, want het is fijn dat de merknaam sinds een paar jaar weer rondwaart in Android-land. Laten we dus hopen dat 2022 wel een jaar wordt waarin Nokia zich weer in de kijker speelt.

