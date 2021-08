Google Pixel 6 en 6 Pro worden zonder oplader geleverd

De Google Pixel 6 Pro komt zonder oplader en dat geldt ook voor de normale Pixel 6. Daarmee volgt de zoekgigant merken als Samsung en Apple, die dat ook al even niet meer doen bij verschillende toestellen.

Google Pixel 6 Pro: oplader wordt niet meegeleverd

Google maakt het nieuws bekend via The Verge. De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn daarmee de eerste toestellen van die fabrikant die zonder oplaadblokje komen. Volgens Google hebben gebruikers inmiddels zelf meer dan genoeg opladers liggen. Daardoor is het niet nodig om er eentje mee te leveren.

Hoewel dit klopt voor de meeste mensen, is het nog wel onbekend hoe snel beide toestellen precies op kunnen laden en via welk oplaadtechniek dat is. Daarom is het de vraag welke laders de volledige oplaadsnelheid benutten en welke niet.

Een andere (niet genoemde reden) zal vast en zeker kostenbesparing zijn. De opladers zelf kosten immers geld om te fabriceren. Daarbij kost het verschepen van zwaardere en grotere doosjes ook meer.

Voorbeeld aan Samsung en Apple

Fabrikanten als Samsung en Apple leveren inmiddels ook niet meer bij elk toestel een oplader mee. Deze bedrijven geven zelf ook vaak de reden dat het goed is voor het milieu. Onlangs werd ook de Google Pixel 5a officieel onthuld. Dat lijkt het laatste toestel van Google dat wél wordt geleverd met een oplader.

Waar we dus al van alles weten over de Pixel 5a, een toestel dat hier sowieso niet op de markt komt, is het nog wachten op details van de Pixel 6-serie. Zo weten we wat van de specificaties, zoals de grootte van de schermen en resoluties of wat voor type processor erin zit. Exacte informatie over onder andere de camera’s, grootte van de accu, oplaadsnelheid of de gloednieuwe Tensor-chip zijn nog wel onbekend.

Dat geldt ook voor de prijzen van beide toestellen en op welke markten ze precies worden uitgebracht. Over dat laatste hebben we wel een vermoeden, maar officieel kopen in Nederland of België lijkt er helaas niet bij.

