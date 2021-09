‘Google presenteert Pixel 6 niet in september, maar oktober’

Afgelopen week verscheen er nieuws over de vermoedelijke datum van de Google Pixel 6-presentatie. Daarover heerste toen al twijfel en een andere bron stelt dat die informatie niet klopt. Dit zou de échte datum zijn.

Gerucht: Google Pixel 6 Pro presentatie in oktober

Onlangs dook een gerucht op over de presentatiedatum van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Volgens Jon Prosser, een betrouwbare bron, klopt dat echter niet. Volgens Prosser is het onwaarschijnlijk dat Google ervoor kiest om een dag voor het grote (nog niet bevestigde) Apple-evenement een aankondiging te plannen.

Een precieze datum noemt hij echter niet, maar wel zou de pre-order vanaf 19 oktober starten. Of dat dus de dag wordt van het grote Made by Google-event is nog de vraag, maar dat zou zomaar kunnen noemt ‘ie. De smartphones liggen vanaf 28 oktober in de schappen en zullen dan worden geleverd bij de mensen die al een bestelling hebben geplaatst.

Wel laat Prosser tot slot weten dat het best kan dat Google de onthulling toch nog wat uitstelt. Zo zijn er wereldwijd grote tekorten aan chips, iets waarom Samsung de vermeende Galaxy S21 FE vermoedelijk ook nog niet heeft gepresenteerd.

‘Pixel 6 (Pro) sowieso verkrijgbaar op deze markten’

We verwachten niet dat de toestellen officieel in Nederland en België op de markt komen. Het zal echter niet lang duren voordat ze verkrijgbaar zijn bij Nederlandse webwinkels via grijze import. Hierdoor kun je ze alsnog (in combinatie) met een abonnement in huis halen.

Gezien de verkrijgbaarheid van vorige Pixel-toestellen en landingspagina’s die al online staan, denken we ook te weten waar ze sowieso wel te koop zijn. Zo kun je vanuit hier het beste uitwijken naar Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Ook in onder andere Canada, Japan en de Verenigde Staten verwachten we de toestellen.

Meer over de Google Pixel 6 en 6 Pro

Google heeft al laten weten dat beide smartphones uitgerust zijn met de zelf ontwikkelde Tensor-chip. De toestellen hebben een amoled-scherm, maar alleen de Pro-versie bevat afgeronde schermranden. Uiteraard is Android 12 aan boord en daarmee zijn het de eerste toestellen met de nieuwe Android-versie. Er wordt geen oplader meer meegeleverd, maar de toestellen kunnen wel sneller opladen dan hun voorgangers.

