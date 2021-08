‘Google Pixel 6 (Pro) wordt op 13 september gepresenteerd’

De vermoedelijke datum van de Google Pixel 6-presentatie is gelekt. Google zou er voor kiezen om zijn nieuwste smartphones vlak voor een nieuw iPhone-event te presenteren. Er is echter nog wat twijfel.

Lees verder na de advertentie.

‘Datum Google Pixel 6 (Pro) presentatie bekend’

Volgens een vrij onbekend account op het Chinese Weibo gaan we de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro op 13 september zien. Waarop de lekker de datum precies baseert is onbekend. Daarom is er uiteraard ook nog wat twijfel of deze datum wel klopt. Zo is het opvallend dat het ruim twee weken eerder zou zijn dan de presentatie van de Google Pixel 5. Deze smartphone werd op 30 september 2020 onthuld.

Als de datum wel klopt, mengt Google zich in een drukke periode van onthullingen. Zo denken we te weten dat Samsung de Galaxy S21 FE presenteert op 8 september. Over dat toestel gaan al maandenlang geruchten en een presentatie werd al eerder verwacht. Tijdens het grote Galaxy Unpacked 2021-event zagen we echter alleen de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3.

‘Apple-evenement op 14 september’

Als Google daadwerkelijk een evenement op 13 september organiseert, komt het iets eerder met nieuwe smartphones dan concurrent Apple. Dit bedrijf komt binnenkort met de opvolger van de iPhone 12-serie. Een officiële datum voor de presentatie daarvan is nog niet gedeeld.

In de wandelgangen wordt echter gesproken over dinsdag 14 september. Al met al lijkt september dus een drukke maand te worden als het gaat om onthullingen van nieuwe smartphones.

Wat we al weten over de Google Pixel 6 (Pro)

Dit jaar verwachten we twee Pixels die wat verschillen qua grootte, accucapaciteit en cameramogelijkheden. Beide toestellen zijn voorzien van een eigen ontwikkelde Tensor-chip, amoled-scherm en komen als eerste op de markt met Android 12. Volgens geruchten levert Google zelf geen oplader meer mee, maar kunnen de toestellen wel sneller opladen dan hun voorganger.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de Pixel 6 (Pro)? Houd de website in de gaten of volg ons op social media: Instagram of Facebook! Ook is er natuurlijk nog de Android Planet-app en kun je je inschrijven voor onze dagelijkse of wekelijkse Android Planet nieuwsbrief.

Het laatste Google Pixel 6 (Pro)-nieuws: