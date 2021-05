‘Google Pixel 6 Pro renders laten grootste Google-telefoon ooit zien’

Er zijn nieuwe renders opgedoken van de Google Pixel 6 Pro. Die komen grotendeels overeen met eerder verschenen afbeeldingen, maar laten ook een paar verschillen zien. Daarnaast zijn er meer details over de smartphone gelekt.

‘Google Pixel 6 Pro te zien op renders’

Op de Indiase site Digit zijn nieuwe renders verschenen van de Google Pixel 6 Pro. Ze zijn gemaakt door de betrouwbare lekker OnLeaks, die vaker afbeeldingen deelt van onaangekondigde smartphones. Hij baseert ze op informatie van insiders, waardoor ze meestal een goed beeld geven van het toestel.

Vorige week verscheen er ook al een render van de Google Pixel 6 met een opvallend nieuw design. De nieuwe afbeeldingen wijken op een paar punten af. De zwarte camerabult en oranje top zijn hetzelfde, maar de rest van de achterkant is iets lichter. Daarnaast zijn de schermranden beduidend dikker. Ook heeft de Pixel 6 Pro een relatief forse kin.

OnLeaks durft een voorspelling aan over de schermgrootte van de Google Pixel 6 Pro. Het toestel krijgt volgens hem een 6,67 inch-display met gekromde randen. Daarmee zou het de grootste Google-telefoon ooit zijn. De afmetingen bedragen naar verluidt 163,9 bij 75,8 millimeter. Het toestel is 8,9 millimeter dik. Op de plek van het forse camera-eiland loopt dat op tot 11,5 millimeter.

De Google Pixel 6 Pro krijgt voor het eerst drie camera’s. Naast een gewone lens is er plek voor een periscopische zoomcamera, waarmee je het beeld waarschijnlijk flink dichterbij kunt halen. De derde lens betreft vermoedelijk een ultragroothoekcamera, waarmee je grote gebouwen of groepen mensen vastlegt.

Maakt Google weer een high-end smartphone?

De Google Pixel 5 was een midrange smartphone met een lager prijskaartje dan in eerdere jaren. Dit keer lijkt de zoekgigant een stuk hoger te mikken. Naast drie camera’s krijgt de Pixel 6 Pro mogelijk een door Google zelf ontwikkelde, krachtige chip. We verwachten overigens ook een ‘gewone’ variant van de Pixel 6. Die krijgt waarschijnlijk een kleiner scherm en één camera minder. Over andere verschillen is nog niets bekend.

