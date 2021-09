‘Alles op een rij: specificaties Google Pixel 6 Pro volledig gelekt’

Stel dat je iemand kent met een onaangekondigd toestel op zak, wat dan? Dan zorg je er natuurlijk voor dat je er alles over te weten komt. Dat is nu precies wat er gebeurd is en daarom liggen alle Google Pixel 6 Pro specificaties op straat.

Gerucht: alle Google Pixel 6 Pro specificaties bekend

We moeten er nog even op wachten, maar binnenkort weten we echt alles over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat de toestellen eraan komen is geen geheim meer, want Google toonde ze al eerder en bracht toen ook wat summiere informatie naar buiten.

Via XDA-Developers zijn nu alle specificaties van het Pro-model naar buiten gebracht. De bekende website heeft een betrouwbare bron gevonden die het toestel namelijk al op zak heeft. Zo weten we inmiddels nagenoeg alles qua specificaties van dit nieuwe vlaggenschip.

Groot scherm, hoge ververssnelheid

Over het scherm van de 6 Pro was al het een en ander bekend. Zo is ‘ie 6,7 inch in diagonaal en zien we afgeronde schermranden aan beide zijkanten. De resolutie was ook al gelekt dankzij verschillende wallpapers van het toestel: 3120 bij 1440 pixels. Het gaat om een amoled-paneel dat maximaal 120 keer per seconde ververst. Volgens de website kan die ververssnelheid ook worden teruggebracht tot 10Hz of 30Hz, om zo energie te besparen.

Eigen chip, 12GB RAM en geen uitbreidbare opslag

Ook over de zelf ontwikkelde Tensor-processor wordt steeds meer bekend. Zo bevat die nieuwe chip acht rekenkernen, waarvan er twee gebruikt worden voor de zware taken. Deze zijn geklokt op maximaal 2,8GHz. Ook zijn er twee lager geklokte kernen aan boord. De overige vier processoren worden gebruikt voor verschillende bijtaken en daarom is de kloksnelheid daarvan ook het laagst: 1,8GHz.

De videoprocessor is de bekende Mali-G78 en ook heeft de Google Pixel 6 Pro 12GB werkgeheugen aan boord. Het komt niet als verassing, maar ook dit aankomende toestel heeft geen geheugenkaartslot aan boord. In dit specifieke model is 128GB interne opslag aanwezig, maar waarschijnlijk brengt Google ook versies uit met meer geheugen.

Meer details over de camera’s van de Google Pixel 6 Pro

Google staat al jaren bekend om zijn goede camera’s en bijbehorende software, waarmee je prachtige kiekjes schiet. De Pixel 6 Pro is uitgerust met een viertal camera’s, waaronder een voor selfies. Die camera vind je in een gecentreerd gaatje in het scherm en maakt foto’s van maximaal 12 megapixel.

De primaire camera op de achterkant is een 50 megapixel-exemplaar en komt uit de stallen van Samsung. Ook is er een losse groothoeklens aan boord van 12 megapixel. Die is bijvoorbeeld handig voor het fotograferen van landschappen of gebouwen. De laatste camera komt van Sony en heeft een resolutie van 48 megapixel. Daarmee kun je tot vier keer optische zoom gebruiken en zo een object wat dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies.

Grote batterij en overige details

De batterij in het toestel is 5000 mAh groot, maar er wordt niks gezegd over de oplaadsnelheid via een kabel of draadloos. Volgens geruchten gaat dat met maximaal 33 Watt, wat een stuk sneller is dan bij de huidige Google Pixel 5. Die laadt namelijk met 18 Watt. Onder het scherm van de Pixel 6 (Pro) vind je de vingerafdrukscanner en je kunt dubbeltikken op de achterkant om een app te starten of bijvoorbeeld de Google Assistent te activeren.

