Video: Google Pixel 6 Pro blijkt stevig toestel

De stevigheid van de Google Pixel 6 Pro is getest door een bekende YouTuber. In deze ‘marteltest’ wordt het populaire toestel flink aangepakt met onder andere een stanleymes en aansteker.

Google Pixel 6 Pro stevigheid getest

De Google Pixel 6 Pro is hier niet officieel verkrijgbaar, maar wel een erg populair toestel. Natuurlijk zijn we bezig met onze uitgebreide review, die snel verschijnt op Android Planet. Nu komen we alvast wat te weten over de stevigheid van de Pixel 6 Pro dankzij de YouTuber JerryRigEverything. In een nieuwe video zien we hoe het gloednieuwe toestel het er vanaf brengt in een heuse ‘marteltest’.

Er is een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig, het sterkste soort glas van de bekende fabrikant. Bij het testen van de krasvastheid ontstaan er kleinere krasjes bij niveau 6 op de schaal van Moh. Diepere krassen ontstaan bij een niveau hoger, iets wat normaal is voor smartphones. Alleen een laagje saffier is nog beter bestand tegen krassen, maar dat is iets wat nog niet gebruikelijk is bij mobiele telefoons.

In de praktijk moet een sleutelbos of muntje geen krassen achterlaten op het scherm van de Pixel 6 Pro. Wel is en blijft het opletten geblazen met bijvoorbeeld een korreltje zand. Dat is harder dan het gebruikte type glas en dat kan dus wel beschadigingen veroorzaken.

Frame van metaal

Het frame en de knoppen zijn gemaakt van metaal, terwijl het grootste deel van de bovenzijde juist is gemaakt van hoogwaardig plastic. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de benodigde antennes voor het toestel, iets dat we later te weten komen als er een teardown verschijnt.

De achterzijde is beschermd door een laagje glas en dat geldt ook voor het grote camera-eiland. Bewerken met een stanleymes laat daarbij geen krassen achter, maar dat is wel het geval bij de zijkanten van het eiland. Vervolgens is het tijd om een aansteker bij het scherm te houden. Na een seconde of 15 ontstaat er al een brandplek van zwarte pixels, die niet meer wegtrekt.

Google heeft bij de Pixel 6-serie gekozen voor een vingerafdrukscanner onder het scherm. Ook als die bekrast is blijft ‘ie goed werken, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Tot slot is het tijd voor de ‘buigtest’, waarbij veel kracht wordt gebruikt. Jerry denkt dat de camera-module misschien een zwak punt is, maar niks blijkt minder waar. Ook deze test doorstaat het toestel namelijk met vlag en wimpel.

Meer over de Google Pixel 6 (Pro)

De Google Pixel 6 en 6 Pro beschikken over de zelf ontwikkelde Tensor-processor van Google én vernieuwde camera’s. De Pro heeft een extra camera aan boord met goede zoommogelijkheden. Beide smartphones draaien als eerste op Android 12 en zijn niet officieel in Nederland te koop.

Toch interesse? Dan moet je uitwijken naar Duitsland of Frankrijk, waar je respectievelijk minimaal 649 of 899 euro betaalt. Beide toestellen zijn te verkrijgen in meerdere kleuren en opslagcapaciteiten.

