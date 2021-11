Video: Google Pixel 6 Pro uit elkaar gehaald in teardown

Er is een Google Pixel 6 Pro teardown verschenen, waarbij het hele toestel uit elkaar wordt gehaald. Opvallend is dat het scherm makkelijk te repareren is. Andere componenten vervangen is echter een stuk lastiger.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 6 Pro teardown: sleutelen maar

In navolging van een video van een ‘marteltest’ van de Google Pixel 6 Pro is er nu ook een heuse teardown verschenen. Via het kanaal van JerryRigEverything komen we zo dus alles te weten over de interne componenten van de smartphone. Met de stevigheid zat het goed, maar ben je benieuwd of en hoe je verschillende componenten kan vervangen? Bekijk dan onderstaande video.

Met een heatgun wordt niet de achterkant voorzien van een flinke stoot aan warmte, maar juist de voorkant. Bij de 6 Pro verwijder je namelijk eerst het scherm, wat goed zit vastgelijmd. Met behulp van hitte een stanleymes en een zuignap is dat display echter makkelijk en snel te verwijderen. Daarna is het nog een kwestie van slechts twee schroefjes en een kabeltje loshalen en klaar is Kees. Al met al is het vervangen van het scherm dus erg makkelijk.

Tape, camera’s, moederbord en magnetische spoel

Vervolgens is het tijd om dieper in het toestel te duiken, waarvoor eerst allerlei tape moet worden weggehaald. Dat wordt niet alleen gebruikt voor afdichting, maar ook voor verspreiding van de interne hitte. Door verschillende schroefjes te verwijderen komt een metalen frame bloot te liggen. Die zorgt voor stevigheid en hitte-afvoer. Enkele schroefjes verder is het tijd om de batterij eruit te halen, die flink verlijmd zit.

De driedubbele camera-unit is ook makkelijk te verwijderen en valt op door zijn grootte. Die is nodig vanwege de grote sensoren en zoomcamera. Vervolgens is het tijd om nog wat schroefjes en kleinere componenten te verwijderen. Als dat gedaan is, kan het moederbord eruit gehaald worden, waar onder andere de frontcamera en usb c-poort nog aan vastzitten.

Tot slot zien komt ook de magnetische spoel tevoorschijn, verborgen achter meerdere laagjes dun tape van grafiet. Ook dat zorgt weer voor afdichting en afvoer van warmte. Al met al is het vervangen van sommige onderdelen een klusje waarvoor je veel geduld moet hebben en een vaste hand, het scherm daarentegen “heb je binnen 60 seconden vervangen”.

Review Google Pixel 6 Pro op Android Planet

Interesse in de Google Pixel 6 of 6 Pro? Officieel zijn ze niet te koop in Nederland, maar er wel meerdere mogelijkheden om ze hier toch aan te schaffen. Check natuurlijk ook de Google Pixel 6 Pro review, waarvan de conclusie is:

Al met al is de Pixel 6 Pro de beste smartphone die Google tot nu toe heeft gemaakt. Het is een uniek toestel qua software, mogelijkheden en ook in het straatbeeld zal je ‘m niet vaak zien. De hardware en software zijn perfect op elkaar afgestemd en dat blijkt gewoon weer een heerlijke match. Natuurlijk zijn er ook de nodige minpunten, want helaas is ook deze smartphone zeker niet perfect. Heb jij de mogelijkheden en interesse om ‘m te kopen, dan zeggen wij zeker doen! Daarbij krijg je jarenlange ondersteuning en ook dat zorgt ervoor dat je de ‘irritante’ manier van aanschaffen al snel doet vergeten.

Lees hier meer over de Google Pixel 6 (Pro):