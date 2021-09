Downloaden maar: officiële wallpapers Google Pixel 6 Pro

We moeten waarschijnlijk nog een paar weken wachten op de release van de Google Pixel 6-serie. Nu kun je echter al wel de fleurige Google Pixel 6 Pro wallpapers downloaden om te gebruiken op je eigen smartphone.

Google Pixel 6 Pro-wallpapers nu te downloaden

Dat fabrikant Google binnenkort alle informatie naar buiten brengt over de Pixel 6 en Pixel 6 Pro is geen geheim meer. De vraag is alleen nog op welke datum dat precies zal zijn, maar we vermoeden ergens in oktober. Waar eerder al de Google Pixel 6-wallpapers verschenen is het nu de beurt aan de achtergronden van de Pixel 6 Pro.

Via website XDA-Developers zijn de officiële wallpapers nu te downloaden, waarbij het gaat om in totaal vijftien stuks. De zoekgigant kiest voor verschillende bloemen en je hebt keuze uit een lichte of donkere wallpaper. Dit zijn dus de plaatjes die ook gebruikt worden in de officiële uitingen van de Pixel 6 Pro. Twaalf achtergronden hebben een resolutie van 2400 bij 2160 pixels. Drie afbeeldingen komen in een resolutie van 3120 bij 1440 pixels.

Het handigste is om deze achtergronden in een keer te downloaden. Tik daarvoor op deze link en sla het zip-bestand op. Vervolgens kun je deze uitpakken om te gebruiken op je eigen toestel of natuurlijk laptop of computer.

Meer over de Google Pixel 6 Pro

Wanneer Google ons echt alles vertelt over de nieuwe toestellen is nog onbekend, het lijkt er echter op dat dat 19 oktober wordt. Van het Pro-model liggen inmiddels ook echt alle specificaties op straat en ook van de Pixel 6 denken we al veel te weten. Zo krijgen beide smartphones een zelf ontwikkelde Tensor-chip en meerdere camera’s aan boord. Daarmee schiet je normale foto’s en kiekjes in een wijdere hoek. De Pixel 6 Pro krijgt ook nog een telecamera om tot vier keer optische zoom te gebruiken.

De 6 Pro krijgt een scherm van 6,7 inch met licht afgeronde zijkanten en een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring. Op zoek naar een kleiner toestel? Wacht dan eens op de normale Pixel 6. Die krijgt een amoled-scherm van 6,4 inch met een lagere resolutie met een ververssnelheid van 90Hz.

Prijzen en verkrijgbaarheid

Wat de toestellen precies gaan kosten is nog onbekend. Het lijkt er echter op dat Google een hoge prijs gaat vragen, waardoor het de duurste Pixel-smartphones ooit worden. We verwachten ook geen officiële verkrijgbaarheid in Nederland en België. Heb je toch interesse? Dan lijkt het erop dat je in onder andere Duitsland terecht kunt of kunt wachten op grijze import.

Het laatste nieuws over Google: