Google Pixel 6 verkoopt (tot nu toe) beter dan elke Pixel-smartphone ooit

De Pixel 6 is een love it or hate it-gevalletje. Als we Googles laatste cijfers mogen geloven, dan gaat het toestel echter als warme broodjes over de toonbank.

Verkoopcijfers Pixel 6 breken Googles record

De Google Pixel 6 heeft heel wat te verduren gehad. Het toestel werd met gemengde gevoelens ontvangen en vervelende softwareproblemen zorgden voor behoorlijk wat Pixel-hoofdpijn. De smartphone blijkt evengoed een flinke fanbase te hebben. De Pixel 6 heeft namelijk Googles eigen verkooprecord gebroken. Het toestel verkoopt (op dit moment) beter dan elke andere Google Pixel ooit.

Google kondigde het verkooprecord vol trots aan. “In het vierde kwartaal hebben we een nieuw verkooprecord voor de Pixel neergezet. Dit ondanks een extreem uitdagende productie-omgeving. Onze klanten en carrière-partners zijn ongelofelijk positief over de Pixel 6. En kunstmatige intelligentie maakt de Pixel 6 in de toekomst zelfs nóg makkelijker in gebruik dan ‘ie nu al is.”

De Pixel 6 Pro

Of alle gebruikers daadwerkelijk zo “ongelofelijk positief” zijn, dat vragen we ons af – maar dat neemt niet weg dat het toestel erg goed verkoopt. Of de telefoon ook echt de meestverkochte Pixel ooit wordt, is echter nog de vraag. Google verkoopt de Pixel 6 immers pas sinds oktober, dus de tijd zal het moeten leren.

Meer over de Google Pixel 6

De Pixel 6 en de Pixel 6 Pro zijn op zichzelf fantastische smartphones. De Pixel 6 Pro is zelfs het favoriete 2021-toestel van redacteur Colin en de Pixel 6 is de favoriete 2021-smartphone van redacteur Rens. De software-ervaring heeft nog wat verbetering nodig, maar daar werkt Google hard aan.

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro staan bekend om hun fantastische camera’s en een spraakmakend ontwerp. De toestellen draaien op een kale versie van Android 12. Er is dus geen sprake van een ‘schil’, zoals Samsungs One UI. Wil je meer lezen over de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro?

