Een nieuw Pixel 6-lek suggereert dat Google op het punt staat de hele smartphonelijn rigoureus te vernieuwen. Het meest opvallende van alles? Het totaal vernieuwde ontwerp.

Google Pixel 6 render: toestel lijkt niet op voorgangers”

In een video onthult de bekende smartphone insider Jon Prosser het nieuwe ontwerp van Googles aankomende Pixel-toestellen. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro-renders laten een radicaal nieuw ontwerp zien. Vooral de rechthoekige camerabult achterop het toestel springt in het oog.

Het cameraeiland van de Pixel 6-serie is een aardige bult en strekt uit over de gehele breedte van de achterzijde. In de met zwart glas bedekte hobbel zijn – in het geval van de Google Pixel 6 – twee camera’s verwerkt. Dit zijn vermoedelijk de hoofdcamera en groothoeklens.

De Google Pixel 6 Pro krijgt een derde camera aan de achterkant. Dit is waarschijnlijk een telelens waardoor zoomen zonder al te veel kwaliteitsverlies mogelijk wordt. Deze zoomlens werd al geïntroduceerd met de Pixel 4– serie, maar verdween ook weer uit de Pixel 5 van vorig jaar .

Naast de opvallende camerabult valt ook de gekleurde rand aan de achterkant op. Google lijkt hiermee terug te grijpen naar het ontwerp van vroege Pixel-telefoons. Zo hadden de Google Pixel 2 en Pixel 3 ook een meerkleurig ontwerp. Met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro speelt Google opnieuw met kleuren en dit keer ook met meer contrast. Als het aan de renders ligt heeft de achterkant voor tweederde een meer neutrale kleur, een zwarte camerabult en een strook in een donkere oranje tint.

“Pixel 6 krijgt vingerafdrukscanner onder het scherm”

Alsof de veranderingen aan de achterzijde van de Pixel 6 nog niet genoeg zijn, krijgt ook de voorkant van het toestel een nieuw ontwerp. Zo lijkt het erop dat de selfiecamera verwerkt wordt in een gecentreerd cameragat, de camera van de Pixel 5 bevindt zich nu in de linkerhoek. Daarbij lijkt Google met de Pixel 6-serie een vingerafdrukscanner onder het scherm te introduceren.

