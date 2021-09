Opinie: drie jaar updates voor de Pixel 6 kan niet, Google

Google staat op het punt om de Pixel 6 en 6 Pro te onthullen, die moeten concurreren met de toptoestellen van grote merken. Maar dan moet Google wel zijn updatebeleid verbeteren, betoogt redacteur Rens. Hij verwacht langere softwareondersteuning voor de Pixel 6-serie en legt uit waarom.

Wie een paar jaar geleden een Android-smartphone met het langste updatebeleid zocht, kwam uit bij een Google Pixel-model. Google, naast een smartphonefabrikant ook de ontwikkelaar van Android, stelt drie jaar versie- en beveiligingsupdates beschikbaar voor zijn Pixel-toestellen. Versie-updates als Android 12 voegen nieuwe features toe, waar beveiligingsupdates onzichtbaar hun werk doen door veiligheidsrisico’s op te lossen.

Hoe langer een smartphone versie- en beveiligingsupdates krijgt, hoe langer je profiteert van toffe vernieuwingen en – belangrijker – een veilig besturingssysteem. Google onderscheidde zich met zijn driejarige updatebeleid daarom op een positieve manier van de concurrentie, die minder lang updates uitrolde.

Concurrentie doet het beter

In de afgelopen jaren is er – gelukkig – veel veranderd aan het updatebeleid van fabrikanten. Concreet betekent het dat er anno 2021 allerlei merken een beter updatebeleid hanteren dan Google’s drie jaar. Zo belooft OnePlus drie jaar versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates voor duurdere toestellen als de OnePlus 8 Pro en OnePlus 9. Samsung doet dat voor veel meer modellen, van de betaalbare Galaxy A52 tot de dure Galaxy S21-serie. Nokia rolt even lang updates uit naar de stevige XR20.

Ook Xiaomi heeft zijn updatebeleid verbeterd. De grootste smartphonefabrikant ter wereld garandeert drie jaar versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates voor de nieuwe 11T en 11T Pro en onderzoekt of het langer updates kan uitbrengen voor andere toestellen.

Updatebeleid als marketingargument

Het moge duidelijk zijn dat Google’s voorheen geroemde updatebeleid is ingehaald door de concurrentie. Dat is geen goede reclame, zeker niet voor een smartphonemerk dat dus ook de uitgever van Android is. Ik kan mij daarom niet voorstellen dat als Google binnenkort de Pixel 6 en 6 Pro presenteert, het trots gaat verkondigen dat de dure smartphones drie jaar updates krijgen.

Het bedrijf weet dat een beter updatebeleid nodig is om de achterstand op de concurrentie in te lopen. Zowel op fabrikanten van Android-toestellen als op Apple, dat zijn iPhones als de iPhone 13 vijf tot zes jaar updates geeft. Maar een beter updatebeleid is anno 2021 een verkoopargument, zo is terug te zien in de marketing van andere merken. Met langer softwareondersteuning laat je een goede sier achter.

En als één bedrijf verstand heeft van marketing, dan is het Google. Dat is ook terug te zien in de uitgekiende marketingstrategie om nog voor de lancering zoveel mogelijk aandacht te creëren rondom de Pixel 6 en 6 Pro. De fabrikant deelde al enkele specificaties en afbeeldingen van zijn smartphones, hangt Amerikaanse steden vol reclameborden, publiceert promotievideo’s en toont de toestellen al in zijn fysieke en online winkel.

Waarom vijf jaar updates mogelijk is

Google heeft al aangegeven dat de Pixel 6 en 6 Pro high-end specificaties en premium prijzen krijgen. Daar hoort een langer updatebeleid bij, punt uit. De vaak betrouwbare telecomlekker Jon Prosser claimde in juli dat de Pixel 6-serie minimaal vijf jaar updates krijgt. Details over het aantal versie-updates deelt hij niet, dus mogelijk slaat de periode van vijf jaar alleen op de beveiligingsupdates.

Een updatebeleid van vijf jaar zou mij niet verbazen. De toestellen kunnen vanwege hun uitstekende specificaties zeker vijf jaar software-updates aan en dankzij de zelfontwikkelde Tensor-chip is Google minder afhankelijk van partners om jaren updates uit te rollen. Bovendien kan het bedrijf hier genoeg personeel (en dus geld) voor vrijmaken én de lange softwareondersteuning als een (terecht) marketingargument gebruiken om beter te kunnen concurreren met de beste smartphones van het moment.

Grote vraag is wat Google in petto heeft. Dat horen we vermoedelijk binnen een maand, want Google zou de Pixel 6-serie ergens in oktober presenteren. Niets missen rondom de Pixel 6 (Pro)-lancering? Schrijf je dan in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app!

Welk updatebeleid verwacht jij dat Google gaat hanteren voor de Pixel 6-reeks? Laat van je horen in de reacties onder dit artikel!

