Gerucht: Google Pixel 6 komt op de markt in deze landen

Google verraste vriend en vijand door zelf meer details te geven over de Google Pixel 6 (Pro). De toestellen zijn deze herfst te koop en we denken nu te weten in welke landen dat zal zijn.

Google Pixel 6 verkrijgbaarheid: in deze landen te koop

Het is wachten totdat fabrikant Google het startschot geeft voor de verkoop van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat zal gebeuren vanaf de herfst, zo maakte het bedrijf deze week bekend, maar het vertelde niet op welke markten dat zal zijn. Onder andere XDA Developers denkt te weten in welke landen we de toestellen sowieso verschijnen.

De zoekgigant heeft namelijk verschillende online winkels, waar je Google-producten kunt kopen. Bij een aantal daarvan is de Pixel 6-reeks al te vinden en dat is in de onderstaande acht landen:

Op de websites is summiere informatie te vinden over de aankomende Pixels. Zo is te zien in welke kleuren beide smartphones op de markt komen, wordt er ingegaan op het nieuwe Material You-design van Android 12 en kun je je inschrijven om op de hoogte te blijven omtrent de release.

Niet anders dan anders

Een directe release in Nederland of België lijkt dus niet aanstaande, maar dat is iets wat helaas al jaren niet het geval is. Sommige producten zijn bij ons nooit te koop of het duurt een tijd voordat dat wel zo is. Android Planet-redacteur Erwin schreef eerder een artikel waarin hij uitlegde waarom Google-producten niet of later naar Nederland komen.

Natuurlijk zijn er verschillende manieren om na de release toch een Google Pixel 6 (Pro) te bemachtigen. De meest voor de hand liggende manier is om een ritje naar Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk te maken en het toestel daar direct mee te nemen uit de winkel.

Ook bestaan er verschillende ‘doorstuurdiensten’ in zulke landen, waar je gebruik van kunt maken. Je bestelt dan een product en laat dat opsturen naar het adres van de dienst. Die zet het vervolgens, voor een meerprijs, weer door naar jouw eigen adres.

Meer over de Google Pixel 6 en 6 Pro

De Pixel 6 wordt de kleinste van het stel met een amoled-scherm van 6,4 inch en een full hd-resolutie. Het scherm ververst 90 keer per seconde en is plat afgewerkt. Dit toestel heeft twee camera’s op de achterkant. Naast de primaire camera is ook een groothoeklens aanwezig. Google rust de Pixel 6 Pro uit met een groter scherm, namelijk een exemplaar van 6,7 inch. Dat heeft gebogen schermranden, een hogere resolutie en ververst maximaal 120 keer per seconde.

Ook bevat het Pro-model een extra camera op de achterkant, waarmee je tot vier keer optisch kunt zoomen. Beide toestellen zijn voorzien van de door het bedrijf zelf ontwikkelde Tensor-processor en draaien uit de doos op het nieuwe Android 12. De Pixel 6 komt uit in het rood/roze, grijs en groen en bevat een matte afwerking en accenten. Het Pro-model heeft een glimmende afwerking en komt op de markt in het grijs, wit en oranje/geel.

