Google Pixel 6 vs Pixel 5: de 5 belangrijkste verschillen

De Google Pixel 6 is op veel punten verbeterd en de verschillen met de Pixel 5 zijn dan ook groot. Van een snellere processor tot nieuwe camera’s en meer updates: dit is de vergelijking tussen de Pixel 6 en Pixel 5.

Lees verder na de advertentie.

Vergelijking: Google Pixel 6 vs Google Pixel 5

Waar de Google Pixel 5 van vorig jaar en Pixel 4 best op elkaar leken, zijn de verschillen tussen de Pixel 6 en Pixel 5 veel groter. De nieuwe Google-telefoon ziet er compleet anders uit, is sneller en toekomstbestendiger en maakt bovendien (op papier) mooiere foto’s. In deze vergelijking zetten we de Google Pixel 6 en Pixel 5 tegenover elkaar; de Pixel 6 Pro laten we – omdat deze telefoon veel duurder is – buiten beschouwing.

1. Nieuw design en groter

Laten we beginnen met het design van de Google Pixel 6. De smartphone heeft een compleet nieuw ontwerp en dat zie je aan zowel de voor- als achterkant. Vooral de achterkant springt in het oog: de camera’s zitten in een horizontale ‘balk’ en de achterzijde bestaat uit twee kleurtjes. De Pixel 6 ziet er uniek uit, waar het design van de Pixel 5 een beetje standaard (en zelfs saai) was.

De Pixel 6 is ook een stuk groter en zwaarder dan zijn voorganger. Het toestel heeft een scherm van 6,4 inch, terwijl de vijfde generatie Pixel het met slechts 6 inch moest doen. De resolutie is wel vrijwel hetzelfde en beide telefoons hebben een ververssnelheid van 90Hz. De Pixel 5 was door zijn compacte behuizing wel goed met één hand te bedienen; daar is de Pixel 6 te groot en zwaar (207 vs 151 gram) voor.

Google Pixel 6 heeft een 6,4 inch-oled-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Google Pixel 5 heeft een 6 inch-oled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

2. Flink verbeterde camera’s

De Google Pixel 6 en Pixel 5 hebben allebei twee cameralenzen op de achterkant, maar ze verschillen enorm. De Google Pixel 6 heeft een heuse 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens van 12 megapixel. De Pixel 5 gebruikte een 12 megapixel-hoofdcamera die ook op vorige Pixel-telefoons zat, met daarnaast een 16 megapixel-groothoeklens.

De camerahardware is dus compleet vernieuwd en dat zou voor mooiere foto’s moeten zorgen. We hebben de Pixel 6 echter nog niet getest, dus check onze review (die over een aantal weken verschijnt) voor het definitieve oordeel. Mocht je trouwens de meeste cameramogelijkheden willen, dan is de Pixel 6 Pro nog interessanter. Deze smartphone heeft ook nog een telelens om tot 4x optisch in te zoomen en is daarmee veelzijdiger.

Google Pixel 6 camera: 50 megapixel-hoofdcamera + 12 megapixel-groothoeklens + 8 megapixel-selfiecamera

Google Pixel 5 camera: 12.2 megapixel-hoofdcamera + 16 megapixel-groothoeklens + 8 megapixel-selfiecamera

3. Tensor vs Snapdragon

Eén van de belangrijkste vernieuwingen van de Google Pixel 6 zit onder de motorkap. De telefoon heeft namelijk geen processor van Qualcomm meer, maar eentje die door Google zelf is gemaakt. De zoekgigant noemt zijn eerste smartphonechip ‘Tensor’ en gaat daarmee Apple achterna, dat ook zijn eigen processors maakt voor de iPhones.

De Tensor-processor is sneller en zuiniger dan de Snapdragon 765G van de Pixel 5 en zorgt er bovendien voor dat Google de software langer kan ondersteunen – waarover later meer. Beide toestellen hebben overigens wel dezelfde hoeveelheid opslag (128GB) en werkgeheugen (8GB) en ondersteunen 5G-internet.

Hardware Google Pixel 6: Tensor-chip met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag

Hardware Google Pixel 5: Snapdragon 765G met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag

4. Grotere accu en sneller opladen

Ook bij de accu en oplaadsnelheid zien we grote verschillen tussen de Pixel 6 en 5. De nieuwste Google-smartphone heeft een grotere accu van 4614 mAh gekregen. Ter vergelijking: de Pixel 5 van vorig jaar heeft een 4080 mAh-batterij, die overigens wel een volle dag meegaat. Hoe lang de Pixel 6 het volhoudt op een lading, moeten we nog testen.

Verder kan de zesde generatie Google Pixel veel sneller opladen. Het bijvullen van de accu gaat met maximaal 30 Watt, tegenover de 18 Watt van de Pixel 5. Daarvoor moet je overigens wel een geschikte oplader kopen, want de Pixel 6 heeft geen stekker in het doosje. Bij zijn voorganger werd de adapter wel meegeleverd. Overigens is ook het draadloos opladen sneller gemaakt.

De Google Pixel 6 is de eerste smartphone die standaard op Android 12 draait. De Pixel 5 kan deze update ook al downloaden, maar loopt qua software-ondersteuning wel flink achter. Google belooft de Pixel 6 namelijk vijf jaar lang beveiligingsupdates te geven, terwijl dit bij zijn voorganger ‘maar’ drie jaar is.

Het aantal versie-updates, oftewel upgrades naar bijvoorbeeld Android 13, 14 en 15, is wel hetzelfde gebleven: drie. Maar omdat de Pixel 6 een jaartje nieuwer is, krijgt ‘ie meer grote updates dan de Pixel 5 en – als gezegd – veel langer beveiligingspatches.

Lees ook → Android 12 review: mooier en slimmer, maar niet voor iedereen

Google Pixel 6 kopen in Nederland

Ben je van plan de Google Pixel 6 te kopen? De nieuwe telefoon komt – net als vorige Pixels – officieel niet in Nederland uit. Desondanks kun je ‘m wel in huis halen, door bijvoorbeeld naar Duitsland af te reizen en daar een exemplaar aan te schaffen.

Daarnaast bieden Nederlandse webwinkels de Pixel 6 aan via grijze import, waarbij je wel een meerprijs betaalt. Belsimpel vraagt bijvoorbeeld 799 euro voor de Pixel 6, terwijl de adviesprijs in het buitenland veel lager ligt: 599 euro. De Pixel 5 had vorig jaar een adviesprijs van 613 euro.

Bestel de Google Pixel 6 bij Belsimpel