5 wensen voor de Google Pixel 6: dit willen we zien

We verwachten de Google Pixel 6 pas na de zomer, maar we hebben toch al wat wensen klaarliggen. Dit willen we graag zien op Googles volgende telefoon.

Onze wensen voor de Google Pixel 6

De Google Pixel 5 is een prima smartphone. Google wilde of kon vorig jaar niet concurreren met high-end telefoons van andere merken. De zoekgigant koos daarom voor een nieuwe aanpak. Een iets scherper geprijsd toestel dat misschien niet erg spannend, maar wel heel degelijk is.

Toch lijkt Google het dit jaar wéér over een andere boeg te gooien. Renders van de Google Pixel 6 laten een radicaal nieuw ontwerp zien. Daarnaast gaan er geruchten over een eigen chip, die in samenwerking met Samsung wordt ontwikkeld.

Zelf hebben we ook wel wat ideeën voor de nieuwe smartphone. Dit zijn onze wensen voor de Google Pixel 6.

Renders van de Google Pixel 6

1. Betere (en meer) camera’s

Google Pixel-telefoons staan bekend om hun uitstekende camera’s. De concurrentie zit echter niet stil en Pixels gebruiken al jaren dezelfde, verouderde sensor. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Google zijn voorsprong op cameragebied heeft weggegooid.

We hopen daarom dat de Pixel 6 eindelijk een nieuwe en grotere camera krijgt. In combinatie met Googles uitstekende software moet dat indrukwekkende resultaten opleveren. Ook hopen we dat Google de Pixel 6 eindelijk van drie camera’s aan de achterkant voorziet. De laatste jaren koos Google voor een zoomcamera óf een groothoeklens. Noem ons gulzig, maar wij willen ze allebei.

2. Een high-end processor

De Snapdragon 765G is zeker geen langzame processor. Zoals je in onze review van de Google Pixel 5 kunt lezen, presteert de smartphone met deze chip heel behoorlijk. Toch hopen we stiekem dat de Pixel 6 weer high-end hardware krijgt. Dat kan ook zomaar gebeuren, want volgens geruchten ontwikkelt Google een eigen chip voor de Pixel 6.

Apple maakt al jaren zijn eigen processors voor de iPhone. Dat werkt goed, omdat hardware en software volledig op elkaar afgestemd worden. Met een eigen chip zou Google dus een flinke sprong in prestaties kunnen maken.

3. Een feller scherm

Het scherm lijkt voor Google vaak een ondergeschoven kindje. Hoewel de Pixel 5 een scherp en vloeiend 90Hz-display heeft, houdt de helderheid niet over. Dat is lastig op zonnige dagen, want dan zijn je berichten en mails gewoon moeilijk af te lezen. Eén van onze belangrijkste wensen voor de Google Pixel 6 is dan ook een feller scherm. Erg moeilijk kan dat niet zijn. Zowat elke concurrent stopt tegenwoordig een halve zonnebank in hun smartphones.

Pixel 5

4. Een XL-versie

Tot en met de Pixel 4 maakte Google jaarlijks twee versies van hun smartphone: een kleine en een grote. De Pixel 5 was alleen verkrijgbaar in een 6 inch-variant en dat is relatief bescheiden anno 2021. Hoewel sommige mensen dat prettig vinden, hopen we dat van de Pixel 6 weer een XL-versie verschijnt. Zo is er voor ieder wat wils. Geruchten zeggen overigens dat Google een Pixel 6 Pro zal maken. Die zal ongetwijfeld groter zijn dan het normale model.

5. Een officiële release in Nederland

Het blijft behelpen voor Nederlandse fans van Google. Pixel-telefoons zijn hier nog nooit officieel te koop geweest. Je moet de grens oversteken om ze in een Duitse winkel aan te schaffen. Winkels als Belsimpel bieden de smartphones vaak wél aan, maar dan tegen een hogere prijs. We hopen, eigenlijk tegen beter weten in, dat Google ons dit jaar niet vergeet. Breng de Pixel 6 officieel naar Nederland!

