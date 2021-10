Winnaar Google Pixel 6 bekend: check of jij gewonnen hebt

De winnaar van de grootse Google Pixel 6-winactie op Android Planet is bekend! De afgelopen tijd maakte je kans op het gloednieuwe Google-toestel. Lees dus snel verder om te kijken of jij gewonnen hebt!

Winnaar Google Pixel 6 bekend

De Google Pixel 6 wordt misschien wel één van de meest populaire toestellen van dit jaar. Een release in Nederland is er echter niet bij en daarom gaf Android Planet er eentje weg. Onze oproep voor de Pixel 6 winactie liep storm, net als de aanmeldingen. Duizenden lezers hebben zich aangemeld en daar willen we jullie enorm voor bedanken. Uit alle deelnemers hebben we geheel willekeurig een persoon gekozen. De winnaar van de lichtgroene Pixel 6 is geworden:

Tim uit Drunen

Gefeliciteerd Tim! Het toestel komt uiteraard zo snel mogelijk jouw kant op. Aan alle andere deelnemers: dank voor het meedoen en alvast succes bij de volgende winactie. Het worden namelijk weer drukke maanden op onze website en we kunnen alvast verklappen dat we ook dan weer allerlei toffe prijzen weg gaan geven.

Geen enkele winactie missen? Houd de website dan in de gaten of schrijf je even in voor onze nieuwsbrief en download natuurlijk de Android Planet-app.

Wij gaan aan de slag met de Google Pixel 6 Pro

Waar Tim binnenkort aan de slag kan met de Pixel 6, gaan we bij Android Planet druk bezig met de Google Pixel 6 Pro. Verwacht dan ook binnenkort onze uitgebreide review. Benieuwd naar onze eerste ervaringen, check dan alvast de Pixel 6 Pro preview.

Meer over de Google Pixel 6 (Pro)