Win de nieuwe Google Pixel 6 bij Android Planet!

De nieuwe smartphones van Google komen eraan en bij Android Planet maak je kans op een gloednieuwe Google Pixel 6! Zou jij graag het toestel willen winnen? Vul het winactie-formulier in en maak direct kans.

Google Pixel 6 winactie: zo doe je mee!

Het is bijna tijd voor de onthulling van de nieuwe toestellen van Google. Over de aankomende Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro heeft de fabrikant al het een en ander losgelaten. Ook is er de afgelopen tijd veel informatie gelekt, maar 19 oktober horen we écht alles. De zoekgigant organiseert dan namelijk een speciaal evenement.

Niet alleen de redactie van Android Planet kijkt uit naar de toestellen, maar ook veel van onze lezers. De artikelen over de Pixels worden goed gelezen en de hype voor deze toestellen is groter dan ooit. Daarom maak je bij ons kans op een gloednieuwe Google Pixel 6! Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is onderstaand formulier invullen.

Laden…

Zie je niks? Klik/tik hier om het Google Pixel 6-formulier in te vullen

Wanneer weet ik of ik heb gewonnen?

We denken te weten dat we de Google Pixel 6-serie niet officieel in Nederland gaan zien. Daarom gaat Android Planet persoonlijk voor jou op pad om er eentje te scoren. Wanneer de nieuwe toestellen echter te koop zijn, is nog even de vraag.

Op de dag dat de Pixel 6 goed verkrijgbaar is, sluiten we het formulier en kiezen we geheel willekeurig een winnaar of winnares. Die maken we vervolgens zo snel mogelijk bekend in een update van dit artikel. Ook staan wij 19 oktober natuurlijk paraat om jullie op de hoogte te houden van de officiële onthulling van de Google Pixel 6 en 6 Pro.

Meer over de Google Pixel 6

Nu al alles weten over de Google Pixel 6? Check dan het laatste nieuws van dat toestel. Zo krijgt ‘ie een plat scherm van 6,4 inch met een hoge resolutie en ververssnelheid van 90Hz. Dat zorgt ervoor dat pixels 90 keer per seconde verversen, wat weer zorgt voor een soepele ervaring.

Selfies maak je met de frontcamera en op de achterkant vind je nog eens twee sensoren. Het toestel komt op de markt in drie kleuren en meerdere versies qua opslag en wordt aangestuurd door de zelf ontwikkelde Tensor-chip.