‘Google Pixel 6a krijgt minder goede camera dan Pixel 6, Tensor-chip blijft’

Google gaf voorgaande Pixel a-telefoons dezelfde camera’s als hun duurdere broers. Daar komt met de Pixel 6a verandering in, aldus een nieuw gerucht van 9to5Google.

Gelekte specificaties Pixel 6a onthullen ‘oude’ camera

Google brengt nu al een paar jaar een goedkopere versie van haar vlaggenschip-toestel uit. De release van een nieuwe editie in Googles middenklasser-lijn, de Pixel 6a, komt steeds dichterbij. Het toestel gaat veel op de duurdere Pixel 6 en Pixel 6 Pro lijken, maar de camera’s van de Pixel 6a worden beduidend minder goed.

De Pixel 6 (Pro) heeft een gloednieuwe 50 megapixel-Samsung GN1-sensor, die uitzonderlijk goed presteert. De Pixel 6a krijgt echter een oudere 12,2 megapixel-sensor van Sony, die we eerder in de Pixel 5 zagen. Dat meldt 9to5Google op basis van verborgen informatie in de Google Camera-app.

Naast het hebben van beduidend minder megapixels laat de Sony-sensor minder licht binnen dan de camera van de reguliere Pixel 6. Dat resulteert in minder gedetailleerde foto’s en video’s. De groothoeklens van de Pixel 6a blijft naar verluidt wél hetzelfde als die van de Pixel 6.

Google staat gelukkig bekend om zijn fantastische beeldverwerking, kunstmatige intelligentie en machine learning. Uit meerdere tests blijkt de camera van de Pixel 6 echter een stuk beter te presteren dan de camera van de Pixel 5. Aangezien voorgaande Pixel a-smartphones exact dezelfde camera’s hadden als hun duurdere broers, gooit dit nieuws flink wat roet in het eten van geïnteresseerden.

Veelgeprezen Tensor-chip blijft

Hoewel de camerakwaliteit dus achteruit gaat, wordt de Pixel 6a wel gewoon net zo krachtig als de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het toestel krijgt namelijk exact dezelfde Tensor-chip als zijn duurdere broers. Google heeft deze chip zelf ontwikkeld. De fabrikant stelt dat de Tensor-chip de ‘meest krachtige AI- en machine learning-modellen kan verwerken’ en dat biedt allerlei opties. Zo zet Google bijvoorbeeld hoog in op verbeterde spraakherkenning en camerakwaliteit.

Voorgaande Pixel a-smartphones hadden altijd een minder krachtige chip dan de reguliere Pixel-toestellen. Aangezien Google de Pixel 6a met een Tensor-chip gaat uitrusten, moeten er andere kosten worden bespaard. Dit is waarschijnlijk de reden dat de camera’s van mindere kwaliteit zijn.

