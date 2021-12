‘Dummy van Google Pixel 6a bevestigt geheel nieuw ontwerp’

Google werkt aan een goedkopere versie van de veelbesproken Pixel 6. Het toestel, de Pixel 6a, krijgt een flink aantal veranderingen ten opzichte van zijn voorganger.

Dummy van Google Pixel 6a gelekt

Google brengt nu al jaren goedkopere versies van haar vlaggenschip-toestellen uit. De Pixel 6a wordt het volgende betaalbare toestel van de zoekgigant. Foto’s van een dummy-versie van de nog onaangekondigde smartphone verschenen onlangs online. De aluminium dummy lijkt overeen te komen met een aantal renders die we een aantal weken geleden zagen.

De afbeeldingen van de dummy bevestigen een aantal geruchten over de Pixel 6a. Zo zien we dat de koptelefooningang is verdwenen. De reguliere Pixel 6 en Pixel 6 Pro hebben ook geen dergelijke aansluiting aan boord. Googles goedkopere a-toestellen hadden echter nog wél gewoon een koptelefooningang. De fabrikant vindt het klaarblijkelijk tijd voor een switch naar een draadloze headset, ongeacht het budget van de klant.

Dikke bezels en vingerafdrukscanner onder scherm

De Pixel 6a lijkt qua ontwerp veel op zijn duurdere broers. De smartphone krijgt daarnaast als eerste Pixel a-toestel een vingerafdrukscanner onder het scherm. Dat betekent dat de herkenbare cirkel op de achterkant van het toestel verdwijnt. Deze maakt plaats voor de bijna iconische camerabalk van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

XLeaks7 en Fathom Bracelets, de lekkers die de foto’s online plaatsten, geven aan dat de Pixel 6a ‘behoorlijk dikke schermranden’ krijgt. De Pixel 6 heeft ook al vrij dikke bezels. Niet iedereen vindt dit even mooi; dikke bezels ogen immers vrij lomp en ouderwets. We nemen het nieuwtje echter met een korreltje zout, aangezien de lekkers niet heel bekend zijn.

Wel weten we bijna zeker dat de Pixel 6a een krachtige Tensor-chip krijgt. We zagen deze chip ook bij Googles meest recente vlaggenschepen. Voorheen kregen Pixel a-smartphones een minder krachtige processor dan hun duurdere broers.

