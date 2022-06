Google Pixel 6a verschijnt in hands-ons, stiekem ook al te koop

Er is weer een Google Pixel 6a hands-on verschenen en het toestel was via via ook al te koop, weken voor de officiële release. Opvallend is dat dit ook al het geval was bij de Pixel 6-serie en de komende Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro.

Google Pixel 6a hands-on: gewoon op TikTok

Deze keer was het niet Google zelf die voortijdig een hands-on plaatste van de aankomende Google Pixel 6a, maar een persoon op TikTok. Opvallend is dat we niet een toestel zien, maar vier stuks. Tevens gaat het niet om prototypes, zoals onlangs bij de Pixel 7 het geval was, maar om vier officiële toestellen.

Naast het doosje waarin het toestel wordt geleverd zien we ook de meegeleverde accessoires. Een oplader is daarbij niet aanwezig, maar de zoekgigant levert wel een usb a naar usb c-adapter mee en een oplaadkabel. Daarnaast zien we enkele keren de naam Tensor voorbij komen. Dat is de zelf ontwikkelde processor, die voor het eerst gebruikt werd in de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Die chip zit dus ook in de Pixel 6a, die op 11 mei werd gepresenteerd. Het toestel is een betaalbaardere variant van de huidige Pixel 6 (Pro). Er is 6GB RAM aanwezig en 128GB niet uitbreidbare opslag. De smartphone komt op de markt in het groen, wit en zwart, beschikt over 5G-internet en een 4410 mAh-accu. Standaard is Android 12 aan boord en daarbij krijgt het toestel vier updates en vijf jaar beveiligingspatches.

Nu al te koop

Interesse in een Google Pixel 6a? Officieel gaan we het toestel hier niet zien, dus je zult uit moeten wijken naar andere Europese landen zoals Duitsland of Frankrijk. De adviesprijs bedraagt 459 euro, waarmee ‘ie een stuk betaalbaarder is dan de reguliere Pixel 6 en 6 Pro, die respectievelijk 649 en 899 euro kosten.

Wel verscheen het toestel onlangs ook al op Facebook Marketplace in Maleisië voor een prijs van zo’n 525 euro. De persoon die ze verkoopt is waarschijnlijk dezelfde als die de hands-ons op TikTok plaatste. Inmiddels zijn zowel de TikTok-video’s als de advertentie offline gehaald.

