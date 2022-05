Google kondigt Pixel 6a aan en laat Pixel 7 alvast zien

Binnenkort brengt Google de Pixel 6a uit. De smartphone is officieel aangekondigd tijdens het Google I/O-evenement en in dit artikel praten we je bij over de specificaties, adviesprijs en release. Ook liet het bedrijf de Pixel 7 (Pro) alvast zien.

Google Pixel 6a officieel aangekondigd

Een grote verrassing is de aankondiging niet. In aanloop naar het evenement lekte namelijk al veel informatie over de Pixel 6a vroegtijdig uit. Het toestel volgt de Google Pixel 5a op. Deze smartphone kwam uit in 2021, maar verscheen nooit officieel in Nederland.

De Google Pixel 6a in een notendop:

Nieuw design doet denken aan Pixel 6 (Pro)

doet denken aan Pixel 6 (Pro) Drie camera’s in totaal, waarvan twee achterop

in totaal, waarvan twee achterop Beschikt over door Google gemaakte Tensor-chip

6GB werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte

Komt standaard met Android 13 en vijf jaar veiligheidsupdates

Beschikt over 5G-internet

4300 mAh-accu gaat de hele dag mee

Drie kleuren : zwart, wit en groen

: zwart, wit en groen Adviesprijs: 459 euro

Verschijnt waarschijnlijk niet (officieel) in Nederland

Vooral het design van de Google Pixel 6a valt op. De notch (inkeping voor de selfiecamera) zit nu bijvoorbeeld in het midden, in plaats van aan de zijkant, zoals bij de Pixel 5a het geval was.

Verder heeft het toestel het kenmerkende camera-eiland van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro overgenomen. Achterop zit een horizontale ‘streep’ met daarin de twee sensoren. Deze camera’s (een hoofdcamera en groothoeklens) hebben resoluties van 12 megapixel. De selfiecamera heeft een 8 megapixel-resolutie.

De Pixel 6a is een behoorlijk compacte telefoon door het 6,1 inch-full-hd-scherm. Wel jammer is dat de ververssnelheid op 60Hz blijft steken, net als bij de Pixel 5a. Vrijwel alle nieuwe Android-toestellen hebben tegenwoordig een 90 of 120Hz-display voor vloeiende beelden, maar dit ontbreekt gek genoeg bij Googles toestel.

Exclusieve Pixel-functies voor 6a en release date

Het toestel beschikt, net als andere Google-telefoons, over allerlei exclusieve Pixel-functies. Denk bijvoorbeeld aan de speciale nachtmodus, waarmee je goede kiekjes bij weinig licht kunt maken. Ook de Magic Eraser is aanwezig. Hiermee kun je elementen in foto’s achteraf weggummen.

De Google Pixel 6a is vanaf 21 juli verkrijgbaar in de Verenigde Staten voor 449 dollar. Het is nog onduidelijk of het toestel ook officieel in Nederland verschijnt. Hier lijkt het echter niet op, want Pixel-telefoons worden al jaren alleen in het buitenland uitgebracht.

Google Pixel 7

Eerste beelden van Google Pixel 7 (Pro)

Aan het eind van de presentatie liet Google ook nog even vlug haar nieuwe vlaggenschip zien, de Pixel 7. Dit toestel verschijnt in twee varianten. Naast de gewone versie brengt men ook de Pixel 7 Pro uit.

Beide toestellen komen deze herfst uit en draaien standaard op Android 13. Ook de zelfgemaakte Google Tensor-chip is van de partij. De Google Pixel 7 (Pro) heeft een nieuw design, waarbij met name het camera-eiland op de achterkant op de schop is gegaan.

Later dit jaar kondigt de fabrikant de toestellen nog officieel aan. Op dat moment worden we bijgepraat over alle specificaties.

Tot slot kondigde Google ook de Pixel Buds Pro aan. De draadloze oordopjes beschikken over active noisecancelling, oftewel actieve ruisonderdrukking. De Pixel Buds Pro kosten 199 dollar en komen vooralsnog alleen in de Verenigde Staten uit. Ze zijn verkrijgbaar in vier kleuren.

Het laatste nieuws over Google: