Google Pixel 6a opnieuw gelekt: hands on-video met Pixel 6 Pro

De nieuwe Pixel 6a is nog niet uit, maar de laatste tijd wel opgedoken in video’s. Nu heeft een YouTuber uit Maleisië de telefoon in handen en vergelijkt deze met de Pixel 6 Pro van vorig jaar.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel beelden van de Pixel 6a

Een tijdje terug werd de Google Pixel 6a al te koop aangeboden door een partij in Maleisië. Nu lijkt het toestel ook echt gekocht te zijn. YouTuber Fazli Halim heeft op namelijk een video van elf minuten geüpload, waarin hij het toestel laat zien, gebruikt en vergelijkt met de 6 Pro.

De video begint met een unboxing van de Android-smartphone. Wanneer de doos opengaat zien we meteen het herkenbare design van de Pixel 6 en 6 Pro. Google levert een usb c-kabel en een usb c-naar-usb a-adapter. Er wordt geen lader meegeleverd in de verpakking.

Daarna pakt Halim de Pixel 6 Pro erbij en houdt hij de 6a ernaast. We zien een duidelijk verschil in grootte en verhoudingen. Ook heeft de 6a – net als de normale Pixel 6 – een plat scherm, in tegenstelling tot de 6 Pro. De YouTuber laat zien hoe de camera-app werkt en gebruikt de vingerafdrukscanner. Het is niet zeker of de software op dit model al definitief is.

Kijk hier de hands on-video:

Zoals gezegd hebben we de Google Pixel 6a al vaker voorbij zien komen. Zo werd hij te koop aangeboden in Maleisië en verschenen er onlangs hands-on video’s op TikTok.

Dit weten we al over de Pixel 6a

Door de officiële aankondiging is alles over de Pixel 6a al bekend. Zo weten we dat het toestel beschikt over Googles eigen Tensor-chip. Deze zit ook in de Pixel 6 (Pro) en staat bekend om zijn AI-rekenkracht. De 6a komt met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In totaal beschikt de telefoon over drie camera’s: twee achterop en een selfiecamera die verwerkt is in het 6,1 inch-oled-scherm. Deze zijn verwerkt in hetzelfde design dat we kennen van de Pixel 6 en 6 Pro. De smartphone ondersteunt 5G en heeft een 4410 mAh-accu. Zo ben je (hopelijk) de hele dag bereikbaar. Het toestel komt met Android 12 uit de doos en wordt geüpdatet naar Android 13. Daarnaast krijgt hij vijf jaar aan beveiligingsupdates.

De Pixel 6a komt – net als de 6 en 6 Pro – niet officieel in Nederland op de markt. Om het toestel aan te schaffen, kun je in Duitsland terecht. Daar heeft het toestel een adviesprijs van 459 euro. Er is ook een kans dat Nederlandse partijen via grijze import de toestellen zullen aanbieden.

Check hier het laatste Google-nieuws: