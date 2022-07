Google Pixel 6a uitgebracht: alles wat je moet weten

Google heeft de Pixel 6a officieel uitgebracht in het buitenland. De smartphone is – net als vorige Pixels – niet verkrijgbaar in Nederland, maar daar komt misschien nog verandering in.

Google Pixel 6a release, maar niet in Nederland

Google maakt het vanaf nu mogelijk om de Pixel 6a te pre-orderen, nadat de telefoon in mei werd aangekondigd. Het toestel is alleen in het buitenland te bestellen en een release in de Benelux blijft uit. Daar hadden we stiekem al rekening mee gehouden, want de Pixel-telefoons zijn nooit officieel in Nederland en België uitgebracht. Google verkoopt hier wel andere apparaten, zoals de Chromecast met Google TV.

Maar, het is straks waarschijnlijk alsnog mogelijk om de Pixel 6a hier te kopen. Een aantal Nederlandse webwinkels verkopen Google Pixel-telefoons via grijze import, zoals Belsimpel en Mobiel.nl. Mogelijk wordt dit ook het geval voor de betaalbare Pixel 6a. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn bijvoorbeeld al wel een tijdje verkrijgbaar in Nederland.

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het nieuwe Pixel-toestel in het buitenland aan te schaffen. Zo kun je een bestelling plaatsen bij de Duitse Google Store en het pakketje laten afleveren bij een Duits adres. Ook kun je natuurlijk naar de MediaMarkt of Saturn in Duitsland rijden en daar de Pixel 6a kopen.

Meer over de Pixel 6a

De Pixel 6a is een betaalbare Google-telefoon die is gebaseerd op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het toestel heeft een adviesprijs van 459 euro, maar wel dezelfde krachtige Tensor-chip. Daar stopt Google 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij, alsmede een 4410 mAh-accu. De batterij kan snelladen, maar wel met slechts 18 Watt.

Op de achterkant van de Google Pixel 6a zitten twee camera’s: een 12,2 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Een 8 megapixel-selfiecamera, die in een klein gat in het scherm zit, maakt het plaatje compleet. De smartphone heeft een handige nachtmodus en de zogeheten ‘Magic Eraser’, waarmee je elementen in foto’s kunt weggummen.

Opvallend aan de Pixel 6a is dat het toestel relatief compact is. Het oled-scherm is ‘maar’ 6,1 inch groot, heeft dunne randen en een resolute van 2400 bij 1080 pixels. Helaas blijft de ververssnelheid steken op 60Hz; vrijwel alle Android-telefoons hebben tegenwoordig 90Hz of 120Hz. Daardoor ogen animaties veel vloeiender.

