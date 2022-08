Video: stevige Google Pixel 6a krast aan alle kanten

De Google Pixel 6a kwam vorige maand uit en is al door velen gereviewd. Nu is het tijd om de telefoon op een intensievere manier te testen. Doorstaat de 6a de krassen en vlammen van deze heuse ‘marteltest’?

Google Pixel 6a stresstest, niet zonder kleerscheuren

De Pixel 6a is het broertje van de Google Pixel 6 en Pixel Pro en heeft een schappelijker prijskaartje. Het toestel is compacter en van minder dure materialen gemaakt. Kan de Pixel 6a daarmee de stresstest van JerryRigEverything overleven? In de video zien we hoe de smartphone wordt blootgesteld aan vlammen, messen en een allesbepalende buigtest.

Tijdens zijn testvideo’s komt de YouTuber overal met zijn stanleymes langs. Allereerst de behuizing. Deze is van aluminium en heeft een zwarte kleur. De YouTuber wist met gemak een paar flinke krassen in de verf te maken. De volumeregelaars en aan- en uitknop zijn wel van plastic gemaakt en krassen ook gemakkelijk.

Hoewel de YouTuber het toestel in eerste instantie als glas vond aanvoelen, is de achterkant gemaakt van plastic. Het is volgens Google een speciaal soort materiaal, maar krasvast is het zeker niet. Zo krast de tester er een heuse illustratie in. Ook de herkenbare camera-module is van plastic, behalve het deel dat voor de camera zit.

De buigtest is één van de beruchtste onderdelen in dit type video’s. Daarin wordt de telefoon met beide handen gebogen. Soms zien we smartphones bezwijken onder de druk, bijvoorbeeld de OnePlus 10 Pro. De Pixel 6a houdt het daarentegen goed vol. Enkel het scherm wordt iets buiten de behuizing gedrukt.

Het glazen scherm op de 6a is niet van het nieuwste materiaal gemaakt, maar doorstaat de krastest zoals bijna iedere andere smartphone. De vingerafdrukscanner onder het scherm werkt zelfs met een volledig bekrast display.

De Google Pixel 6a stamt af van de Pixel 6 en 6 Pro en kwam op 4 augustus beschikbaar in Nederland via grijze import. Het toestel heeft een lager prijskaartje, maar komt met een paar opofferingen. Zo heeft het scherm ‘maar’ een full-hd-resolutie en heeft ‘ie een verversingssnelheid van 60Hz. Dat is de helft van de Pixel 6 Pro.

Met Google als fabrikant ben je met de Pixel-telefoons verzekerd van jarenlange Android-updates. Zo ook met het gloednieuwe Android 13. Dat is voor nu alleen nog maar op Google Pixel-smartphones uitgebracht, waaronder de 6a. Gebruikers van andere smartphonemerken moeten langer wachten op een update.

