‘Foto’s verschenen van verpakking Google Pixel 6a’

Er zijn vermeende foto’s verschenen van de Google Pixel 6a-verpakking. Dat zou betekenen dat Google de productie van dit nieuwe toestel is begonnen en een onthulling niet al te lang op zich zal laten wachten.

Op de foto: Google Pixel 6a doosje

Door website TechXine is een foto gepubliceerd van de verpakking van de aankomende Google Pixel 6a. De website is nogal onbekend, dus een korreltje zout nemen is sowieso een goed idee. Op de foto zien we het kenmerkende doosje wat we ook zagen bij de reguliere Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Het lijkt erop dat de boven- en onderzijde dezelfde kleur hebben, iets wat de andere twee Pixel 6-toestellen juist niet hebben. Eerder verschenen al vermeende renders van de Pixel 6a, waarop nog wel een tweekleurig design was te zien.

Opvallend is natuurlijk ook het grote horizontale camera-eiland. Daarin zien we naast de flitser ook twee camera’s. Het zou gaan om een sensor met een resolutie van 12,2 megapixel, een stuk minder dan bij de andere Pixel 6-toestellen. Onder de motorkap zou dezelfde Tensor-processor aanwezig zijn. Tot slot zou het scherm een diagonaal krijgen van 6,2 inch; daarmee is het de kleinste Pixel van de 6-serie.

Presentatie binnen enkele weken

We verwachten het toestel binnen enkele weken te gaan zien. In mei is het namelijk tijd voor de grote ontwikkelaarsconferentie: Google I/O. Op 11 en 12 mei zullen we van alles te horen over plannen van de zoekgigant op het gebied van software, maar we verwachten ook nieuwe hardware.

Naast de Pixel 6a moet dat ook het moment worden om de eerste smartwatch van het bedrijf te presenteren. Over die Pixel Watch zijn ook al verschillende details gelekt. Denk daarbij aan verschillende specificaties en informatie over kleuren en varianten.

