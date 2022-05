Google Pixel 6a vs Pixel 5a: dit zijn de 5 belangrijkste verschillen

De Google Pixel 6a is eindelijk aangekondigd! Het nieuwe, betaalbare Google-toestel ziet er strak uit, maar welke verbeteringen zijn doorgevoerd? Tijd dus voor de Google Pixel 6a vs Pixel 5a-vergelijking.

Google Pixel 6a vs Pixel 5a: de belangrijkste verschillen

Google I/O 2022 stond vooral in het teken van software, maar de zoekgigant onthulde ook nieuwe hardware. Zo kwam Google met de Pixel 6a, een nieuwe betaalbare Pixel-smartphone met een prijskaartje van 459 euro. De telefoon volgt de Pixel 5a op, die vorig jaar geruisloos werd uitgebracht.

Aan de buitenkant zien de Pixel 6a en Pixel 5a er compleet anders uit, maar stiekem zijn er ook een heleboel overeenkomsten. Maar: de verbeteringen zijn natuurlijk het interessants. Laten we daarom de belangrijkste verschillen tussen de Pixel 6a en Pixel 5a op een rijtje zetten.

1. Compleet nieuw design

Zoals we net al verklapten, is het design volledig op de schop gegaan. Waar de Pixel 5a het – nogal saaie – ontwerp van de Pixel 5 gebruikte, ziet de 6a er uit als de Pixel 6 en 6 Pro. Deze toestellen introduceerde eind vorig jaar een compleet nieuw en uniek uiterlijk, waarbij vooral de achterkant opvalt.

Het toestel is wat hoekiger en achterop zien we de kenmerkende horizontale camerabalk. Daarin zitten twee camera’s: een hoofdcamera en groothoeklens. Aan de voorkant zien we dat het cameragat, waar de selfiecamera in zit, naar het midden is verplaatst. De randen rondom het display zijn dun, maar wel dikker dan bij de duurdere Pixel 6 (Pro).

2. Nieuw toestel is compacter

Google heeft er ook voor gekozen om de Pixel 6a compacter te maken. De smartphone heeft een 6,1 inch-scherm en dat is anno 2022 ‘klein’. De meeste Android-toestellen hebben immers een display van rond de 6,5 inch – en vaak zelfs groter. Bij de Pixel 5a meet het scherm overigens 6,34 inch; ook niet heel groot dus.

De resolutie is hetzelfde gebleven: 2400 bij 1080 pixels. Daarnaast zien we opnieuw een oled-scherm met hdr-ondersteuning en een laagje Gorilla Glass 3 die tegen krasjes en barstjes beschermt. Het is wel jammer dat Google de ververssnelheid niet heeft verhoogd. Dit blijft opnieuw steken op 60Hz, terwijl de meeste telefoons tegenwoordig 90 of 120Hz bieden.

3. Tensor-chip

De Google Pixel 6a zet grote stappen als het om snelheid gaat. De smartphone beschikt namelijk over de Tensor-chip, die ook in de veel duurdere Pixel 6 en Pixel 6 Pro zit. Deze processor is door Google zelf gemaakt, erg krachtig en optimaal op de Android-software afgestemd.

De Tensor-chip wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat is voor een toestel in deze prijsklasse prima, maar niet per se indrukwekkend. Het is bovendien evenveel als bij de Pixel 5a en ergens is het dus jammer dat Google er niet iets meer werkgeheugen en/of opslag heeft bijgeprikt.

4. Accu is iets kleiner

Omdat de Pixel 6a kleiner is dan de Pixel 5a, is ook de batterij gekrompen. Gelukkig is het verschil niet heel groot: de accu heeft een capaciteit van 4410 mAh. Bij de Pixel 5a is dit 4680 mAh. Google zegt dat de 6a op een volle lading het makkelijk een hele dag moet volhouden, waardoor de accuduur in orde zou moeten zijn.

Bij het opladen van de Pixel 6a is iets geks aan de hand. De telefoon kan snelladen en ondersteunt de 30 Watt-adapter van Google, maar de snelheid is beperkt tot 18 Watt – net als bij de Pixel 5a. Veel smartphones in deze prijsklasse laden een stuk sneller op en we hadden stiekem gehoopt dat Google dit zou verbeteren. In het doosje zit trouwens geen oplader meer.

5. Andere kleine verbeteringen

Dan zijn er nog een aantal kleinere verschillen. Zo hebben de Pixel 6a en 5a allebei een 12,2 megapixel-hoofdcamera, maar de groothoeklens is wel anders. Bij de Pixel 6a maakt deze foto’s in 12 megapixel, terwijl dit bij de oudere 5a 16 megapixel is. De 8 megapixel-selfiecamera is daarentegen hetzelfde gebleven.

Verder zit de vingerafdrukscanner nu niet meer aan de achterkant, maar onder het scherm. Net als bij de Pixel 6 en 6 Pro hoef je simpelweg je duim op het display te leggen om het toestel te ontgrendelen. Verder is de behuizing nu – net als bij bijvoorbeeld de Pixel 3a en 4a – van plastic in plaats van aluminium.

De Google Pixel 6a wordt helaas niet in Nederland uitgebracht, maar verschijnt wel in bijvoorbeeld Duitsland. Daar kost de telefoon 459 euro. De Pixel 6a komt in drie kleuren (zwart, wit en groen) en is vanaf 28 juli verkrijgbaar.