Zet maar in de agenda: Google kondigt Pixel 7 (Pro) aan op 6 oktober

Eindelijk is het officieel: de aankondiging van de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro vindt plaats op 6 oktober. We krijgen die dag ook de Google Pixel Watch te zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aankondiging Pixel 7 op 6 oktober

Google kondigt de Pixel 7 en Pixel 7 Pro aan tijdens een evenement op 6 oktober. Dat heeft het bedrijf zelf officieel bekendgemaakt. Vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd is de lancering live te volgen op YouTube. Het gaat om een grotendeels online event. Alleen bepaalde journalisten zullen lijfelijk aanwezig zijn tijdens de lancering.

Naast de nieuwe smartphones ziet ook de Google Pixel Watch, de eerste smartwatch van het bedrijf, op 6 oktober het levenslicht. Daarnaast belooft Google nieuwe toevoegingen aan de Nest-portofolio met smart home-producten. Mogelijk krijgen we ook een goedkopere Chromecast HD met Google TV onder ogen.

De zoekgigant liet tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O al een glimp van de Pixel 7 en 7 Pro zien. Die bouwen duidelijk voort op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro van vorig jaar. Het ontwerp is wel verfijnd. Zo heeft de camerastrook op de achterkant een wat gestroomlijnder uiterlijk. De telefoons hebben een tweede generatie Tensor-chip aan boord die voor betere prestaties moet zorgen. Het zijn verder de eerste smartphones die uit de doos op Android 13 draaien. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem.

→ Lees ook: Android 13 review: een saaie update is niet slecht

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarschijnlijk geen officiële release in Nederland

Google brengt zijn Pixel-telefoons traditiegetrouw niet officieel uit in Nederland. We verwachten dat dat na deze aankondiging ook geldt voor de Google Pixel 7 en 7 Pro. De kans dat de Pixel Watch hier in alle schappen komt te liggen, achten we eveneens vrij klein. Toch is het niet al te lastig om Pixel-apparaten in huis te halen. Je kunt ze gemakkelijk net over de grens oppikken in Duitsland. Ook sommige Nederlandse webwinkels bieden ze gewoon aan, al betaal je dan vaak wel iets meer.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Pixel-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de gratis Android Planet-app en abonneer je op de Android Planet-nieuwsbrief. Volg ons natuurlijk ook op Instagram of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Google: