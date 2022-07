‘Google Pixel 7 krijgt precies dezelfde camera’s als Pixel 6’

Details over de Google Pixel 7-camera liggen op straat, alsmede die van het 7 Pro-model. Daaruit blijkt dat de zoekgigant kiest voor nagenoeg dezelfde camera’s als bij de vorige Pixel-telefoons.

Gerucht: Google Pixel 7-camera is zelfde als Pixel 6

Verschillende specificaties van de camera’s van de komende Google Pixel 7 liggen op straat, maar zijn helaas niet heel spannend. Zo is duidelijk dat Google kiest voor exact dezelfde lenzen als bij de Pixel 6. Dat betekent dat de primaire camera een resolutie heeft van 50 megapixel. Het gaat om de GN1-sensor van Samsung. De groothoeklens is ook identiek en dat is de IMX381 van Sony. Die heeft een resolutie van 12 megapixel en schiet plaatjes in een hoek van maximaal 114 graden.

Op de voorkant zien we wel een kleine verbetering, want de frontcamera krijgt een resolutie van 11 megapixel. Het gaat om de camera die we kennen van de Pixel 6 Pro. De normale Pixel 6 heeft nog een selfiecamera ‘maar’ 8 megapixel.

Pixel 7 Pro-camera’s: kleine verschillen

De Google Pixel 7 Pro krijgt dezelfde camera’s als zijn voorganger. Ook daar zien we een 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens van 12 megapixel. De 7 Pro heeft daarnaast een telelens om in te zoomen en daar zien we een klein verschil.

In plaats van een sensor van Sony, zou Google kiezen voor een exemplaar van Samsung met nagenoeg dezelfde specificaties. Dat betekent dat je tot vier keer optische zoom kunt gebruiken om objecten dichterbij te halen. Waarom er wordt gekozen voor een andere sensor is de vraag. Waarschijnlijk zorgt die keuze voor nog meer consistentie tussen resultaten van de verschillende camera’s.

Meer over de Google Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 en 7 Pro zijn al door Google gepresenteerd, maar zonder alle details vrij te geven. Zo weten we al in welke kleuren de telefoons op de markt komen en wat er aangepast is aan het design ten opzichte van de voorgangers. We zien weer een opvallende camerastrook aan de achterzijde, waarin twee of drie camera’s geplaatst zijn.

Echter zijn nog niet alle specificaties bekend, daarvoor is het wachten op de officiële onthulling. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is onbekend. De Pixel 6 (Pro) werd half oktober onthuld, als we dat doortrekken moeten we dus nog even geduld hebben.

