Oeps: Google Pixel 7 (Pro)-cameraglas barst spontaan

Sommige gebruikers van de Google Pixel 7 (Pro) hebben last van een opmerkelijk probleem. Het glas dat de camera’s aan de achterkant beschermt, barst vanuit het niets.

Google Pixel 7-cameraglas gaat kapot

Meerdere gebruikers van de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro maken melding van een vervelend en vooral opvallend probleem. Het glas aan de achterkant, dat de twee (of drie) cameralenzen van de smartphone beschermt, blijkt opeens te barsten. Op Twitter en Reddit zijn hierover de nodige klachten en foto’s verschenen.

Het opmerkelijke is dat de gebruikers aangeven niets raars met hun Pixel 7-telefoons hebben gedaan, maar het glas toch opeens is gebarsten. Zo hebben ze hun smartphone niet laten vallen of ergens tegenaan gestoten. Verschillende gebruikers melden ook dat ze een hoesje voor de Pixel 7 (Pro) gebruiken.

Het is dus onduidelijk waarom het cameraglas van de Google-telefoon opeens barst. Mogelijk heeft het te maken met een plotse verandering in temperatuur, al is dit ook lastig te zeggen. Het kan ook zijn dat het gaat om een fabrieksfout. Google heeft zich nog niet officieel uitgelaten over de problemen.

Het is verder onduidelijk bij hoeveel Pixel 7 (Pro)-gebruikers er opeens een barst ontstaat in het cameraglas. Pixel-telefoons hebben in het verleden overigens vaker last gehad van hardware- én softwareproblemen.

Meer over de Pixel 7 en 7 Pro

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Google-smartphones die je officieel in Nederland kan kopen. De toestellen hebben een adviesprijs van respectievelijk 649 en 899 euro, maar zijn inmiddels iets in prijs gedaald. Bij sommige webwinkels vind je de telefoons voor een paar tientjes minder.

De smartphones lijken behoorlijk op elkaar en hebben bijvoorbeeld hetzelfde design en dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera. Ook beschikken de toestellen over de krachtige Tensor G2-processor, een vingerafdrukscanner onder het scherm en een kale versie van Android 13. De Pixel 7 is de compactere smartphone van het stel.

Maar, de Pixel 7 Pro is wel iets luxer. Zo heeft de telefoon een groter 6,7 inch-scherm met een hogere resolutie én ververssnelheid van 120Hz. De groothoeklens is een fractie beter en de 7 Pro heeft een zoomcamera van 48 megapixel. Verder is de batterij groter en laadt ‘ie ietsjes sneller op.

