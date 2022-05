‘Google Pixel 7 en 7 Pro gebruiken hetzelfde scherm als hun voorgangers’

Google lijkt de aankomende Pixel 7 en Pixel 7 Pro hetzelfde scherm te geven als hun voorgangers. Dat is jammer, want er zijn inmiddels betere displays op de markt.

‘Google Pixel 7 en 7 Pro krijgen geen beter scherm’

Uit onderzoek van 9to5Google blijkt dat Google blijkbaar erg tevreden was over het display van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De aankomende Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro lijken namelijk hetzelfde scherm te gebruiken. Dat is op te maken uit ‘display drivers’ van de nieuwe smartphones. Drivers zijn onderdelen die het beeldscherm met de hardware laten communiceren.

De Pixel 7 krijgt opnieuw een plat oled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Het Pro-model doet er met 3120 bij 1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz een schepje bovenop. Daardoor ogen beelden nog vloeiender. Ook heeft deze variant wederom gebogen randen.

→ Lees onze review van de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro

Render van de Pixel 7 Pro

We hebben gemengde gevoelens over dit nieuws. De Pixel 6 en 6 Pro hadden een prima scherm, maar konden niet tippen aan dat van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra. Inmiddels heeft Samsung de Galaxy S22 Ultra uitgebracht en wordt het gat dus alleen maar groter.

Hoewel het om dezelfde soort panelen gaat, past Google overigens wel wat zaken aan. Zo zou het scherm van de gewone Pixel 7 iets kleiner zijn dan het 6,4 inch-display van de Pixel 6. De Pixel 7 Pro behoudt de 6,7 inch-maat, maar krijgt de mogelijkheid om een lagere full-hd-resolutie te gebruiken. Daarmee bespaar je energie, wat gunstig is voor de accuduur.

Dit weten we al over de Google Pixel 7 en 7 Pro

Ook qua ontwerp zijn de Google Pixel 7 en 7 Pro schatplichtig aan hun voorgangers. Zo krijgen ze opnieuw een camera-eiland dat over de gehele breedte van de achterkant loopt. Wel is het ontwerp daarvan iets aangepast en krijgen de smartphones een andere kleurstelling.

Google brengt de nieuwe Pixels vermoedelijk pas in oktober uit. Ze zijn waarschijnlijk niet officieel in Nederland te koop, maar wel verkrijgbaar door even naar Duitsland te rijden. Vanaf 21 juli kun je daar ook de goedkopere Google Pixel 6a aanschaffen.

