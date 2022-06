Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro: alles wat we tot nu toe weten

Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro al enigszins aangekondigd, maar de meeste aspecten van de toestellen blijven nog even geheim. In dit artikel lees je alles wat we al weten.

Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro komen eraan

Tijdens I/O 2022 kondigde Google allerlei nieuwe dingen aan, waaronder Android 13 en de Pixel Watch. Veel van de aankondigingen waren meer een soort ‘teasers’. Dat wil zeggen dat Google slechts een paar afbeeldingen en specificaties met ons deelde. Dit gold ook voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, Googles volgende high-end smartphones.

1. Ontwerp: Pixel 6 en 6 Pro, maar dan verfijnd

De Pixel 7 en 7 Pro lijken qua ontwerp behoorlijk op hun voorgangers, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Dat betekent dat de iconische camerabalk opnieuw prominent aanwezig is, maar wel met een iets andere look. Het zwarte glas is verdwenen en maakt plaats voor glanzend metaal. Hierdoor vallen de individuele lenzen veel meer op en heeft de Pixel 7 in onze ogen weer wat meer karakter gekregen.

Op de officiële afbeeldingen is te zien dat de achterkant van glanzend glas is. De Pixel 6 en 6 Pro hadden dit ook, maar het tweetonige kleurontwerp is verdwenen. Wel contrasteert het frame en de camerabalk nu een stuk meer met de rest van de behuizing. Zo is er een grijsgroene uitvoering met gouden accenten. Het geheel oogt erg premium en bij Android Planet zijn we enthousiast over het nieuwe ontwerp.

De voorkant van de nieuwe Google-telefoons hebben we nog niet gezien. Waarschijnlijk hebben beide Pixel 7’s een plat scherm, dus de aflopende zijkanten van de Pixel 6 Pro verdwijnen. Verder verwachten we geen drastische veranderingen. Dat betekent helaas dat de bezel aan de onderzijde van het scherm nog altijd dikker is dan de overige schermranden. Ook is de selfiecamera weggewerkt in een klein gaatje in het scherm.

2. Tweede generatie Tensor-chip

Het kloppende hart van de Pixel 6 en 6 Pro was één van de belangrijkste features van de toestellen. We hebben het natuurlijk over de Tensor-chip. Deze is door Google zelf (in samenwerking met Samsung) ontwikkeld, waardoor hard- en software perfect op elkaar zijn afgestemd. Helaas was dit in werkelijkheid niet altijd merkbaar, want de Pixel 6-telefoons stonden bekend om hun vele bugs. Inmiddels zijn deze gelukkig bijna allemaal opgelost.

Tijdens de onthulling van de Pixel 7 en 7 Pro werd al duidelijk dat de toestellen op de volgende generatie van de Tensor-chip draaien. Deze chip is ongetwijfeld krachtiger en energiezuiniger dan zijn voorganger. Hoeveel sneller en energiezuiniger weten we pas in het najaar.

3. Camera’s

Over de camera’s van de Pixel 7 en 7 Pro is nog maar weinig bekend. Googles Pixel-smartphones staan erom bekend geweldige foto’s en video’s te maken, dus we verwachten dat met name de Pixel 7 Pro tot de beste camerasmartphones zal behoren. De reguliere Pixel 7 heeft twee camera’s aan de achterkant. Dit zijn naar verluidt een reguliere 50 megapixel-camera en een 12 megapixel-groothoeklens.

De Pixel 7 Pro heeft drie verschillende lenzen. De hoofdcamera en groothoeklens zijn waarschijnlijk hetzelfde als bij de reguliere Pixel 7. De derde lens is wellicht opnieuw een telecamera met een resolutie van 48 megapixel, net als bij de Pixel 6 Pro. Hiermee kun je zonder kwaliteitsverlies ver inzoomen.

4. Overige features

Er gaan momenteel veel geruchten rondom alle nieuwe functies die de Pixel 7 en 7 Pro te bieden hebben. Waarschijnlijk is een groot deel van deze functies softwarematig. Veel van deze functies zijn ingebakken in Android 13 en komen dus ook naar de Pixel 6, Pixel 6 Pro en een hoop andere recente Android-smartphones.

Op basis van gelekte informatie denken we al het één en ander te weten over de nog onaangekondigde functies van de Pixel 7 en 7 Pro. Zo zouden de schermen van beide toestellen een stuk helderder worden. Handig als je ze gebruikt in fel zonlicht.

5. Release en verkrijgbaarheid

Google kondigt de Pixel 7 en 7 Pro ‘dit najaar’ in zijn geheel aan. Een concrete datum is nog niet bekend, maar de Pixel 6-toestellen zagen in oktober 2021 het daglicht. De kans is groot dat Google de Pixel 7-telefoons ook rond deze tijd zal aankondigen.

Helaas weten we vrij zeker dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro opnieuw niet officieel naar Nederland komen. Dat betekent echter niet dat je ze als Nederlander niet kunt kopen. Dankzij grijze import en websites als Belsimpel zijn ook de Pixel 6 en Pixel 6 Pro gewoon in Nederland te koop – ondanks dat Google de toestellen niet officieel in Nederland aanbiedt.

Ben jij benieuwd naar de Google Pixel 7 en 7 Pro? Op Android schrijven we regelmatig over de toestellen.