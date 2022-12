Waarom de Google Pixel 7 Wouter’s favoriete smartphone van 2022 is

Nu 2022 bijna voorbij is, blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun favoriete smartphones van het jaar. Het is de beurt aan Wouter en hij heeft de Google Pixel 7 gekozen.

De Google Pixel 7 is mijn favoriete smartphone

Ik ben al jaren fan van de telefoons die Google maakt. Na jaren geleden een Nexus 5X en Nexus 6P te hebben gebruikt, kocht ik in 2017 een Pixel 2 XL en de jaren daarop een Pixel 3 XL, Pixel 4 XL en Pixel 5. De Pixel 6 heb ik overgeslagen; het design sprak me niet zo aan en ik was erg tevreden met de OnePlus Nord 2.

Googles smartphones zijn nooit de beste en meest complete Android-telefoons geweest. Bij elke generatie is er eigenlijk altijd wel iets mis. Bij de Pixel 2 XL was dat bijvoorbeeld het matige scherm en de Pixel 3 XL had een afgrijselijke en onnodig grote notch. De normale Pixel 3 zag er door de dikke schermranden juist te ouderwets uit.

Bij de Pixel 4 sloeg Google de plank volledig mis met de slechte accuduur, terwijl de geavanceerde 3D-gezichtsherkenning na een jaar weer werd geschrapt. De Pixel 5 was beter, maar beschikte niet over de snelste hardware en was stiekem iets te klein (6 inch).

Google revancheerde zich met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, die wél uitstekend waren. Maar, de Tensor-chip die het bedrijf tegelijk introduceerde was niet zo snel als de concurrentie en de Pixel 6-telefoons laden langzaam op. En wat ik dan nog vergeet is dat de Google-toestellen nooit officieel in Nederland te koop waren.

Daar kwam met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro eindelijk verandering in. Net als redacteur Mike – die later deze week zijn artikel publiceert – heb ik lang getwijfeld tussen de normale 7 en duurdere 7 Pro, maar mijn keuze is uiteindelijk op het instapmodel gevallen. Nu de smartphone een tijdje in mijn broekzak zit, heb ik hier zeker geen spijt van.

Hele fijne software en prima camera’s

Eén van de belangrijkste redenen om voor een Pixel-smartphone te kiezen is uiteraard de software. Je krijgt een schone Android-ervaring zonder poespas en staat vooraan de rij als het gaat om de nieuwste Android-updates. Dat is erg fijn, ook al zijn de nieuwste versies (zoals Android 13) niet zo spannend meer.

Wel jammer (en ook ironisch) is dat Google, de ontwikkelaar van Android, achterloopt met zijn updatebeleid. Het bedrijf belooft de Pixel 7 (Pro) drie grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches te geven. Samsung voorziet zijn duurdere toestellen van vier Android-updates en OnePlus begint hier volgend jaar ook mee, net als Oppo. Hopelijk past Google zijn beleid in de toekomst ook aan.

Wel is de Pixel 7 lekker snel, ook al is de aanwezige Tensor G2-chip niet de krachtigste op de markt. Normale gebruikers merken hier echter niets van en dat is prima. In mijn tijd met de Pixel 7 heb ik bijna geen haperingen gezien en draait elke app en games als een zonnetje.

Ook de accuduur stemt me tevreden. De Google Pixel 7 is zeker geen batterijwonder, maar gaat makkelijk een hele dag mee. Ik eindig de dag vaak met 30 tot 40 procent en hoef alleen tussentijds bij te laden bij zeer intensief gebruik. Met de energiebesparende modus kun je eventueel nog iets meer uit de accu persen.

Kleine irritaties

Er is nog wel ruimte voor verbetering. Met name de oplaadsnelheid van de Pixel 7 valt tegen. Dit gaat met maximaal 21 Watt en dat is wel erg weinig voor een telefoon van ruim 600 euro. Ter vergelijking: de OnePlus Nord 2T, die honderden euro’s goedkoper is dan de Pixel, gaat tot maximaal 80 Watt.

Die aantallen zeggen je misschien weinig, maar het komt erop neer dat je twee uur verder bent als je een bijna lege Pixel 7 aan de oplader legt. Na een half uur staat het accupercentage op 50 procent en in die tijd zijn best wat Android-telefoons al volledig opgeladen.

Verder valt het me op dat de vingerafdrukscanner – ondanks dat ‘ie is verbeterd ten opzichte van de Pixel 6 – niet de snelste is. Het is niet per se heel storend, maar je moet simpelweg ietsjes langer wachten totdat de Pixel 7 is ontgrendeld. Andere high-end toestellen doen dit beter. De gezichtsherkenning is trouwens wel een fijne toevoeging, maar niet veilig genoeg.

Tegenvaller: de Samsung Galaxy S21 FE

Het is lastig om een slechte smartphone aan te wijzen, want anno 2022 verschijnen maar weinig toestellen die veel fout doen. Eén telefoon die wel tegenviel, verscheen helemaal aan het begin van het jaar: de Samsung Galaxy S21 FE.

Bij de aankondiging ging het eigenlijk al mis; de S21 FE, die logischerwijs is gebaseerd op de Galaxy S21, werd een maand voor de Galaxy S22-reeks aangekondigd. Samsung zou het toestel meerdere malen hebben moeten uitstellen, maar de timing blijft een beetje raar.

Ondanks dat de S21 FE zeker geen verkeerde Android-telefoon is, wist hij minder te imponeren dan zijn voorganger, de S20 FE. Zo viel de accuduur een beetje tegen, iets waar de vorige Fan Edition juist in uitblonk. Ook ontbrak de allernieuwste hardware en is 6GB aan werkgeheugen wel een beetje karig. Zeker voor een high-end toestel.

Gelukkig is de prijs wel flink gedaald: je betaalt tussen de 500 en 550 euro voor de Samsung S21 FE. Die prijs past ook beter bij het toestel dan de oorspronkelijke adviesprijs van 749 euro. Maar, voor een paar tientjes meer haal je ook de ‘normale’ Galaxy S21 in huis. Die is simpelweg iets completer en nog steeds een prima keuze.

