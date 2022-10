Livestream: volg de onthulling van de Google Pixel 7 (Pro) en Pixel Watch

Om 16.00 uur onthult Google zijn gloednieuwe smartphones: de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. We krijgen dan ook de langverwachte Pixel Watch te zien. Kijk mee met deze livestream.

Zo kijk je de Google Pixel 7 livestream

We hebben er lang naar uitgekeken, maar om 16.00 uur Nederlandse tijd is het eindelijk zover. Het ‘Made by Google 2022’-event gaat dan van start, dat in het teken staat van nieuwe Pixel-telefoons én een smartwatch. We wisten al dat de Google-apparaten eraan zaten te komen, maar straks worden ze officieel onthuld.

Ben je benieuwd en wil je de presentatie volgen? Dan kan via de YouTube-stream hierboven, die op bijna alle apparaten te bekijken is. Zo kun je ‘m checken op je smartphone, of bijvoorbeeld streamen naar je Chromecast of smart-tv. Hierdoor kijk je ook op het grote scherm naar het event. Handig: als je een herinnering instelt via YouTube, krijg je automatisch een seintje als de keynote van start gaat.

Zoals gezegd staan de nieuwe Google Pixel-smartphones en Pixel Watch tijdens het evenement centraal. Maar, misschien heeft Google nog een verrassing voor ons in petto. Zo kan het bedrijf de Pixel Tablet uitgebreider laten zien, terwijl geruchten ook spreken over een opvouwbare Pixel-telefoon.

Dit kun je verwachten van de Pixel 7 (Pro)

De afgelopen tijd is bijna alles over de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro gelekt. Zo verschenen volledige specificatielijsten, afbeeldingen en zelfs de adviesprijzen. Google doet zelf weinig moeite om de toestellen geheim te houden; het bedrijf deelde bijvoorbeeld al meerdere video’s over de Pixel 7 (Pro) en Pixel Watch.

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zien er grotendeels hetzelfde uit als de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De achterkant is wel anders omdat de camera’s duidelijker zichtbaar zijn. Aan de voorkant verandert vrijwel niets: de telefoons hebben nog steeds een scherm met dunne randen en een klein gat voor de selfiecamera. Het display van de Pixel 7 is wel ietsjes kleiner geworden (6,3 inch), terwijl de Pixel 7 Pro een scherm van 6,71 inch heeft.

Daarnaast draaien de nieuwe Google-smartphones op Android 13, hebben ze een nieuwe en snelle processor, zit er een vingerafdrukscanner onder het scherm en is de behuizing opnieuw van glas. De camera’s gaan er wel op vooruit: geruchten hebben het over een betere zoomfunctie en feature om macrofoto’s te maken. Dit zijn kiekjes van heel dichtbij.

De Pixel Watch is de eerste smartwatch van het bedrijf. Het horloge krijgt een rond oled-scherm met een fysieke knop aan de rechterkant. De smartwatch zou nauw samenwerken met de Google Assistent, tot 24 uur meegaan op een volle batterij en ook geschikt zijn om telefoongesprekken te voeren en mobiele betalingen te verrichten.

De redactie van Android Planet zit vanmiddag uiteraard klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Wil je niets missen? Download dan de Android Planet-app of check onze Facebook–, Twitter– en Instagram-pagina. Je ontvangt dan automatisch bij belangrijk nieuws een melding.

