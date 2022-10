Google Pixel 7 in Nederland: 6 redenen om deze wel of juist niet te kopen

Eindelijk brengt Google zijn Pixel-smartphones ook naar Nederland met de release van de Google Pixel 7. Maar moet je zo’n Google-telefoon nou in huis halen of niet? We zetten de voor- en nadelen van een Pixel voor je op een rij.

Google Pixel nadelen en voordelen

Natuurlijk kon je al lang via grijze import een Google Pixel in huis halen, maar met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de smartphones eindelijk officieel in Nederland verkrijgbaar. De vraag is alleen of je nu zo’n Google-telefoon in huis moet halen, of toch kiest voor een toestel van een van de andere fabrikanten.

Om die keuze iets makkelijker voor je te maken, zetten we enkele redenen op een rij om een Google Pixel te kopen, maar ook enkele redenen om dat juist niet te doen.

Redenen om wel een Google Pixel te kopen

De Pixel-smartphones zijn opvallende toestellen op een overvolle markt. Door het feit dat deze toestellen van Google zelf komen, krijg je enkele fijne voordelen. Die zetten we voor je op een rij.

1. Razendsnel updates

Met een Google Pixel-smartphone ben je verzekerd van razendsnelle updates. Zowel nieuwe Android-versies als beveiligingspatches verschijnen direct voor Googles eigen telefoons. Elke maand komt er een nieuwe, belangrijke beveiligingsupdate beschikbaar en deze is bijna altijd eerst alleen voor de verschillende Pixel-smartphones te downloaden.

Pas veel later verschijnen ze voor andere toestellen. Vind je het dus belangrijk dat je smartphone altijd up-to-date is en direct op de nieuwste Android-software draait, dan is een Pixel wellicht het overwegen waard.

2. Android zoals Google het heeft bedacht

Met de Google Pixel krijg je een versie van Android zoals Google het voor ogen heeft. Dit is Android zoals het is bedoeld, zonder opsmuk en bloatware. Op de Pixel 7 en Pixel 7 Pro staan dus geen overbodige applicaties en andere software, en alleen de Google-apps die je waarschijnlijk veel gebruikt.

Ook heb je geen last van een ‘skin’; een laag software die andere fabrikanten over Android heen leggen. Bij het ene merk is deze schil heftiger en meer aanwezig dan bij het andere bedrijf. De One UI-software van Samsung voert bijvoorbeeld ingrijpende veranderingen door, terwijl MyUX van Motorola dicht bij de standaardversie van Android blijft.

De Pixel 7 en 7 Pro draaien uit de doos op Android 13, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Ze krijgen drie grote Android-upgrades: naar Android 14, 15 en 16. Hierdoor kun je dus wel een tijdje met de toestellen vooruit. Google belooft ook vijf jaar lang beveiligingspatches uit te brengen.

3. Cameratech

Google is ijzersterk is het maken van goede smartphonecamera’s. De camera’s in de Pixel-toestellen behoren tot de beste ter wereld, door een uitstekende samenwerking tussen hard- en software. Als foto’s maken belangrijk voor je is, dan moet je zeker een Pixel overwegen.

Belangrijk om te weten is dat er op cameragebied de nodige verschillen zijn tussen de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Ben je een echte fotograaf en wil je de meeste opties om een mooi kiekje te maken, dan moet je bij de Pro-versie zijn. Dit toestel heeft naast een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens ook een telelens.

Daarmee kun je inzoomen zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. De Pixel 7 Pro heeft ook een macromodus om foto’s van heel dichtbij te maken. De Pixel 7 heeft geen zoomcamera en kan geen macrokiekjes maken. Hij beschikt wel over dezelfde (uitstekende) hoofdcamera en heeft een prima groothoeklens, al is die van de 7 Pro wijder.

Redenen om geen Google Pixel te kopen

Toch zijn er ook redenen om juist niet voor een Pixel te kiezen. Die zetten we hieronder op een rijtje.

4. Het zijn niet de meest spannende smartphones

De Google Pixel-smartphones zijn niet bepaald de meest spannende toestellen op de markt. Ze zijn vooral zeer degelijk, maar in zowel design als functies geen smartphones die je aan anderen laat zien omdat je er zo trots op bent. Ze zijn op papier ook niet per se de meest krachtige telefoons die je voor dit geld koopt.

Zeker als je de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro naast hun voorgangers legt, zie je dat ze maar kleine upgrades bieden. Mocht je niet het nieuwste van het nieuwste nodig hebben, dan zijn de Pixel 6-telefoons ook het overwegen waard. Ze doen weinig onder voor de nieuwste Google-telefoons en zijn bovendien in prijs gedaald.

5. Pixels hadden veel problemen in het verleden

De Pixel-smartphones zijn alles behalve perfect. In het verleden hebben de toestellen best wat problemen gehad. Zo stapelden de problemen met de Pixel 6 op. Onder andere het scherm flikkerde, de vingerafdrukscanner werkte niet altijd goed, de Google Assistent belde plots contacten op en veel gebruikers hadden netwerkproblemen. De meeste van deze problemen zijn na één of twee maanden wel opgelost, maar het is toch onnodig vervelend.

Ook werken oude toestellen niet altijd even goed mee bij nieuwe Android-updates. Een bekend voorbeeld is dat menig Pixel 2 na een update naar Android 10 helemaal niets meer deed. Ook waren er klachten over het scherm van de Pixel 2 XL en de Pixel 4 had zo’n matige accuduur dat je nauwelijks het einde van de dag haalde.

6. Minder keuze in waar je het koopt

Je kunt de nieuwe Pixel 7 niet zomaar overal kopen. Heb je bijvoorbeeld een abonnement bij KPN die je wil verlengen met een Pixel 7, dan heb je pech. Met een abonnement kun je het toestel enkel bij T-Mobile en Tele2 vinden.

Google verkoopt de nieuwe smartphones bij Belsimpel en de genoemde providers. Ook kun je terecht in de Nederlandse Google Store, waar je ook de officiële accessoires vindt. Denk aan de originele Pixel-hoesjes, de Pixel Stand om je nieuwe toestel draadloos mee op te laden en draadloze oordopjes van Google.

Meer over de Pixel 7 in Nederland

Nu de Google Pixel in Nederland verkrijgbaar is heb je de keuze tussen de Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro. We leggen het verschil tussen deze twee toestellen uit. Ook maken we duidelijk wat het verschil is tussen de Pixel 7 en de oudere Pixel 6.