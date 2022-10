Google Pixel 7 vs Pixel 7 Pro: dit zijn de 4 grootste verschillen

De nieuwste telefoons van Google zijn gepresenteerd, maar wat zijn nou de grootste verschillen tussen de Google Pixel 7 en 7 Pro? Android Planet heeft de toestellen voor je naast elkaar gelegd om die vraag te beantwoorden.

Google Pixel 7 en 7 Pro: dit zijn de verschillen

De twee nieuwe vlaggenschepen van Google zijn officieel gepresenteerd. Deze ronde kun je de toestellen ook gewoon kopen via de Google Store in Nederland of kiezen voor een verkoper als Belsimpel of T-Mobile. Maar wat zijn nou de exacte verschillen tussen de instapper en het Pro-model – en welke past het best bij jou? Wij hebben de grootste verschillen tussen de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro voor je op een rij gezet.

1. Formaat, design en display

Het formaat is het eerste wat opvalt tussen de twee nieuwe vlaggenschepen van Google. Het scherm van de Pixel 7 heeft een grootte van 6,3 inch en is daarmee een fractie kleiner dan het display van zijn voorganger. De Pixel 7 Pro heeft nog steeds een scherm van 6,7 inch. Ook zien we een verschil in gewicht, waarbij de 7 de lichtste is van de twee.

We zien nog meer verschillen bij de displays. Zo heeft die van de Pixel 7 een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en verversingssnelheid van 90Hz. De Pixel 7 Pro is uitgerust met een scherm met hogere resolutie (3120 bij 1440 pixels) en bevat afgeronde zijkanten. Pixels worden 120 keer per seconde ververst, waardoor de telefoon iets vloeiender aanvoelt.

Beide Pixels zijn verkrijgbaar in drie kleuren, maar hebben een iets andere afwerking. De 7 Pro heeft namelijk een gepolijste behuizing van aluminium, terwijl die van de Pixel 7 mat is afgewerkt. Bij allebei de smartphones kleurt het camera-eiland mee met de kleur van de behuizing. De 7 is te koop in het wit, zwart en lichtgeel. De Pixel 7 Pro komt op de markt in zwart, wit en lichtgroen/grijs.

2. Pixel 7 Pro bevat extra telelens met 5x optische zoom

Google-telefoons staan bekend om de goede camera’s en dat zien we dan ook bij de Pixel 7-serie. Bij beide smartphone is nu een 10,8 megapixel-frontcamera aanwezig. Ook de normale camera (met een resolutie van 50 megapixel) is identiek. Er is een groothoeklens aan boord bij de 7 en 7 Pro. Daarmee leg je net wat meer vast van de omgeving, architectuur of een groep vrienden.

Het grootste verschil zien we bij de extra camera bij de Google Pixel 7 Pro. Met die telelens gebruik je namelijk tot vijf keer optische zoom. Dat levert beelden op die er fraai uitzien zonder kwaliteitsverlies. De Pixel 6 Pro heeft ook zo’n camera aan boord, maar kon beelden tot vier keer dichterbij halen.

Er zijn verschillende handige functies aanwezig, ontwikkeld door Google. Zo kun je met de ‘magische gum’ objecten of personen verwijderen uit foto’s. De 7 Pro laat je filmen met ‘Cinematic blur’, waarbij het onderwerp scherp in beeld is en de achtergrond vervaagd en er is gezichtsherkenning aanwezig bij het topmodel.

3. Verschillen in hardware

Google heeft voor de Pixel 7-serie een eigen chip ontwikkeld met iets betere prestaties dan het vorige model. Deze Tensor G2-procsessor biedt meer rekenkracht en levert betere accuprestaties. De batterij van de Pixel 7 heeft een capaciteit van 4355 mAh, terwijl het grotere model een 5000 mAh-accu aan boord heeft. De Pixels kunnen draadloos opladen of andere apparaten opladen door ze op de achterzijde te leggen.

Beide toestellen komen op de markt met 128GB of 256GB interne opslag, maar wel zien we een verschil qua werkgeheugen. Het instapmodel beschikt over 8GB RAM, terwijl de 7 Pro beschikt over 12GB. Werkgeheugen gebruik je om apps open te laten staan in de achtergrond, om die vervolgens snel te kunnen openen.

Ze bevatten beide stereospeakers en plek voor een fysieke simkaart. Ook kun je gebruikmaken van esim en zo dus een extra mobiel abonnement gebruiken. We zien weer een IP68-certificering, waardoor de smartphones stof- en waterdicht zijn.

4. Prijs in het voordeel van de Google Pixel 7

De Pixel 7 is goedkoper en heeft een instapprijs van 649 euro. Voor dat geld koop je het model met 128GB interne opslag. De variant met 256GB geheugen kost 100 euro meer en dus 749 euro.

De instapprijs van de Google Pixel 7 is een stuk hoger, namelijk 899 euro. De 256GB-versie is te koop voor 999 euro. Wel is het zo dat niet alle kleuren verkrijgbaar zijn als 256GB-variant. Check voor het beste aanbod natuurlijk de prijsvergelijkers op Android Planet! Daarin vind je de beste deals, al dan niet in combinatie met abonnement.

