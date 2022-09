‘Dit zijn alle prijzen voor de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro’

De Google Pixel 7-prijs is hetzelfde als bij zijn voorganger, aldus de nieuwste geruchten. Dit geldt ook voor de Pixel 7 Pro. Android Planet zet alle prijzen voor je op een rij.

‘Google Pixel 7 instapprijs is 649 euro’

Afgelopen week verscheen de Google Pixel 7 al bij Amazon USA, zodat we de dollarprijs zagen. Nu is het apparaatje ook verschenen bij verschillende Europese afdelingen van het grote online warenhuis. Het instapmodel met 128GB opslag gaat hier 649 euro kosten, aldus de productomschrijving. Onder andere in de Duitse, Spaanse en Italiaanse winkel was het aankomende toestel even te vinden.

Daarmee is de instapprijs hetzelfde als bij de Google Pixel 6, die vorig jaar werd gelanceerd. Eerder werd er al genoemd dat Google daarnaast komt met een 256GB-variant, die dan zeer waarschijnlijk 100 euro meer kost.

‘Google Pixel 7 Pro kost minimaal 899 euro’

De instapprijs van de Pixel 7 Pro is ook hetzelfde als de 6 Pro. Dat betekent dat je de smartphone voor 899 euro in huis haalt. Daarvoor krijg je de variant met 128GB interne opslag. Het 256GB-model kost 100 euro meer.

Dit de prijzen voor de Google Pixel 7-serie:



Google Pixel 7 128GB – 649 euro

Google Pixel 7 256GB – 749 euro

Google Pixel 7 Pro 128GB – 899 euro

Google Pixel 7 Pro 256GB – 999 euro

Voor de 7 Pro-meerprijs krijg je een toestel met een groter scherm dat afgeronde schermranden heeft. Ook is de resolutie daarvan hoger en de ververssnelheid iets beter. Zodoende is ‘ie iets soepeler in gebruik. Tot slot krijgt de 7 Pro een scherm met afgeronde schermranden, wat iets meer luxe uitstraalt.

De accucapaciteit is een stukje groter, maar omdat het scherm meer stroom verbruikt, betekent dat niet per se dat de accuduur de beste is van de twee. Tevens verwachten we dat dit model weer beschikt over meer werkgeheugen. De Pixel 6 beschikt over 8GB RAM, terwijl de 6 Pro uitgerust is met 12GB geheugen.

Het grootste verschil vinden we misschien wel op de achterkant, want de 7 Pro krijgt een extra camera. Met deze telelens kun je objecten enkele keren dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies dankzij optische zoom.

Komt er weer een pre-order?

Google bracht de Pixel-toestellen afgelopen jaren niet officieel uit in ons kikkerlandje. Daar lijkt dit jaar echter eindelijk verandering in te komen. Eerder publiceerden we al een artikel waarin we verschillende aanwijzingen daarvoor op een rij hebben gezet.

Of er dan ook een pre-order actie komt is nog de vraag. Afgelopen jaren kreeg je een Bose-koptelefoon bij de aanschaf van een Pixel-toestel in bijvoorbeeld Duitsland. Zodra we daar meer informatie over hebben, lees je dat natuurlijk hier.

Volgens Amazon vindt de uitlevering plaats vanaf 13 oktober, precies een week na de onthulling. Op 6 oktober houdt Google namelijk een evenement, waar we naast de nieuwe smartphones andere producten verwachten zoals de Google Pixel Watch.

